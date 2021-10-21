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Ekonomi Zorunlu trafik sigortası teminatı ne kadar? 2022 zorunlu trafik sigortası asgari teminat fiyatları
Ekonomi

Zorunlu trafik sigortası teminatı ne kadar? 2022 zorunlu trafik sigortası asgari teminat fiyatları

Zorunlu trafik sigortası teminatı fiyatı ne kadar? Zorunlu trafik sigortası teminatı arttı mı? Zorunlu trafik sigortası teminatı ne kadar arttı? soruları milyonlarca araç sahibi tarafından bir hayli merak ediliyordu. Resmi Gazete’de yayımlanan son dakika kararına göre ,zorunlu trafik sigortasında teminat arttı. Peki Zorunlu trafik sigortası teminatı araç başına ne kadar arttı? Zorunlu trafik sigortası teminatı kaza başına ne kadar? İşte zorunlu trafik sigortası asgari teminat ücretleri son durum bilgileri.

Yeniakit Publisher
2021-10-21 10:18:00 - 2021-10-21 10:18:39
Zorunlu trafik sigortası teminatı ne kadar? 2022 zorunlu trafik sigortası asgari teminat fiyatları

Zorunlu trafik sigortası teminat limitleri 2022 ne kadar? Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu yönetmeliğine göre, zorunlu trafik sigortası asgari teminatları araç başına fiyatlarda yeni düzenlemeye gedildi.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu yönetmeliğine göre, zorunlu trafik sigortası asgari teminatları; araç başına 36 bin TL’den 50 bin TL’ye, kaza başına da 72 bin TL’den 100 bin TL’ye yükseltildi. Bu tutarlar, 2023 yılı başından itibaren sırasıyla 54 bin TL ve 108 bin TL olarak uygulanacak. Yönetmelikle, zorunlu trafik sigortasında; mesleki faaliyette bulunanlar için asgari sigorta teminat tutarları ile koltuk sayısı 10 ve üzeri olan araçlar için bu tutarlara eklenecek teminat tutarları da yeniden belirlendi. Yeni düzenleme 2022 yılı ocak ayından itibaren geçerli olacak.

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