Zorunlu trafik sigortası fiyatları düştü mü? Zorunlu trafik sigortası fiyatları indirim mi var?

Araç trafik sigortası fiyatları, araç türüne, trafik basamak koduna ve illere göre değişiklik gösterir. Her ay trafik sigortası tavan fiyatları Sigorta Bilgi Merkezi tarafından açıklanmaktadır. Sigorta şirketleri her ay belirlenen trafik sigortası tavan fiyatlarına göre trafik sigortası teklifi vermektedir. Peki zorunlu trafik sigortası fiyatları indirim mi var?

Zorunlu trafik sigortası fiyatları düştü mü?

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, araç sahipleri için önemli gider kalemlerinden birisinin de zorunlu trafik sigortası olduğuna dikkati çekti.

Zorunlu olmasına rağmen yaklaşık 5 milyon araç sürücüsünün sigorta yaptırmadığını belirten Palandöken, şunları kaydetti: "Kura göre de her hafta değişen bu sigorta fiyatları sabitlenmeli, yeni yılda zam yapılmamalı. Bununla birlikte araç sahiplerini rahatlatacak bir indirim yapılmalı. Bu indirim aynı zamanda trafikte sigortalılık oranını da artırmak için çok ciddi bir adım olacaktır. Trafiğe hiç çıkmayan, garajında yalnızca koleksiyon ya da dekor için bekleyen aracı olanlar bunu ispatladıkları takdirde sigortadan muaf olmalı."

Trafik sigortası neleri kapsar?

Kaza durumlarında karşı tarafın veya üçüncü kişilerin belli bir limit dahilinde hasar masraflarını karşılar. Kazaya sizin aracınız neden olmuş ve ortaya bir zarar çıkmışsa, masraflar sizin trafik sigortası poliçeniz tarafından ödenir. Aynı zamanda kamuya ait mallara vereceğiniz zararlar (elektrik direği, lamba vs.) ve üçüncü kişilere ait mallara vereceğiniz zararlar da (ev, dükkan vs.) sigorta kapsamındadır.

Trafik sigortasında kaza başına maddi hasar nedir?

Trafik sigortasında kaza başına maddi hasar teminatı, gerçekleşen kazada karşı tarafa verilen maddi zararları teminat altına almaktadır. Kaza başına maddi hasar teminatı kapsamında limit 86.000 TL’dir.

Trafik sigortasında araç başına hasar nedir?

Trafik sigortasında araç başına maddi hasar teminatı, kaza başına maddi hasar teminatında da olduğu gibi gerçekleşen kazada karşı tarafa verilen maddi zararları teminat altına almaktadır. Araç başına maddi hasar teminatı kapsamında limit 43.000 TL’dir.

Trafik sigortasında ölüm ve sakatlanma teminatı nedir?

Kişi başına ve ölüm ve sakatlanma teminatı, gerçekleşen kaza neticesinde bir kişinin ölümüne yol açılması durumunda, vefat eden kişinin yakınlarına verilmesi gereken ve karşı tarafın kaza neticesinde vücudunun tamamen veyahut kısmen çalışamaz hale gelmesi sonucu verilmesi gereken manevi tazminatı teminat altına almaktadır. Trafik sigortasında kişi başına ölüm ve sakatlanma teminatı kapsamında limit 430.000 TL’dir.

Trafik sigortasında kaza başına ölüm ve sakatlanma teminatı ne kadar?

Kaza başına ve ölüm ve sakatlanma teminatı, kişi başına ölüm ve sakatlanma teminatı gibi gerçekleşen kaza neticesinde bir kişinin ölümüne yol açılması durumunda, vefat eden kişinin yakınlarına verilmesi gereken ve karşı tarafın kaza neticesinde vücudunun tamamen veyahut kısmen çalışamaz hale gelmesi sonucu verilmesi gereken manevi tazminatı teminat altına almaktadır. Trafik sigortasında kaza başına ölüm ve sakatlanma teminatı kapsamında limit 2.150.000 TL’dir.

Trafik sigortasında kişi başına gağlık gideri ne kadar?

Trafik sigortasında kişi başına sağlık gideri teminatı, gerçekleşen kaza neticesinde karşı tarafa verilen bedensel zararları teminat altına almaktadır. Kişi başına sağlık gideri teminatı kapsamında limit 430.000 TL’dir.