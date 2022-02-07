Araç sahiplerinin merakla beklediği zorunlu trafik sigortası artışları belli oldu. Peki, kim hangi ilde ne kadar zorunlu trafik sigortası ödeyecek?

Zorunlu trafik sigortası nedir?

Zorunlu Trafik Sigortası, devlet tarafından bütün motorlu araç sahiplerine yapılması zorunlu tutulmuş olan ve kaza sonucunda diğer araç veya üçüncü şahıslara verebileceğiniz zararlar için sizi güvence altına alan bir sigorta ürünüdür.

Zorunlu trafik sigortası fiyatları 2022 ne kadar? Zorunlu trafik sigortası prim ücreti ne kadar oldu?

2017 yılından itibaren zorunlu trafik sigortası için azami fiyat uygulamasına geçildi. Zorunlu trafik sigortasında araç grubu, il ve sürücünün hasar durumu etkili oluyor.

1 Şubat 2022 itibariyle zorunlu trafik sigortası tarifesi yenilendi. Otomobillerde 1’den 7’ye kadar olan her basamak için azami prim tutarları da ilan edildi. Otomobilde en yüksek trafik sigortası tavanı 5 bin 592 lira, en düşük 1.103 lira oldu.

Araçların sigorta primleri ise 7 basamağa göre belirleniyor. Buna göre ilk kez araç alıp trafiğe çıkan sürücülerin basamağı 4’ten başlarken; bu sürücülerin kazaya karışmaları halinde 1. basamağa kadar gerileyebiliyor. 1. basamağa yaklaşan sürücünün sigortaya vereceği para artarken; bir sürücü 7. basamağa yaklaştıkça bu miktar azalıyor.

4. basamaktan 5. basamağa çıkan bir sürücünün ödeyeceği trafik sigortasına yüzde 15, 6. basamaktaki sürücüye yüzde 30, 7. basamakta bulunan sürücüye ise yüzde 45 indirim uygulanıyor. Poliçenin ilk yılının hasarlı bir şekilde kapatılması halinde ise trafik sigortası bedeli yüzde 50 artıyor. Bir sürücünün üç yılı da hasarla kapatarak 1. basamağa kadar gerilemesi halinde ise bu fiyata yüzde 150 oranında artırım uygulanıyor.

1 Şubat 2022 itibariyle Zorunlu Trafik Sigortasına yüzde 20 artış yapıldı. İstanbul'da ilk kez trafiğe çıkacak olan bir sürücü 4. basamaktan en çok 2 bin 237 lira sigorta ödeyecek. Mevcut araç sahibinin hiç kaza yapmamış olması durumunda, yüzde 45 indirimli 7. basamaktaki bir sürücünün ödeyeceği maksimum tutar 1.230 TL olacak.

Zorunlu Trafik Sigortası yaptırmamanın cezası 169 TL oldu. Bu rakam 15 gün içerisinde ödenirse tutarda yüzde 25 indirim yapılıyor ve rakam 147 liraya düşüyor.

Trafik sigortası bulunmayanlara ise para cezasının yanı sıra trafikten men cezası veriliyor. Ayrıca zorunlu trafik sigortası ödemeyenlerden otopark ücreti de alınıyor.