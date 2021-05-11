2021 illere göre uygulanacak trafik sigortası fiyatları ne kadar oldu? Sigorta şirketlerinin trafik sigortasına uygulayacakları fiyat artışlarını da Hazine ve Maliye Bakanlığı belirliyor. İşte 2021 araçlara göre ocak primleri tablosu

Zorunlu trafik sigortası fiyatları 2021

2021’de otomobillerde en yüksek primi 4 bin 65 lira ile İstanbul’da, 1. kademedeki sürücüler ödeyecek. Otomobillerde en düşük primi 327 lira ile 7. kademedeki hasarsız sürücüler ödeyecek. En düşük primi ödeyecek iller ise Adıyaman, Aydın, Burdur, Çanakkale, Hakkari, Hatay, Isparta, Kars, Kastamonu, Kütahya, Mardin, Muğla, Sinop, Tokat, Tunceli, Şanlıurfa, Ardahan, Kilis, Osmaniye’deki sürücüler.

Minibüslerde ise en yüksek primi 7.142 lira İstanbul’da, 1. kademedeki sürücüler ödeyecek. Minibüslerde en düşük prim ise (7. kademe) 1.792 lira. Otobüslerde en yüksek primi 25.128 lira, İstanbul’da, 1. kademedeki sürücüler ödeyecek. Otobüslerde en düşük prim 6.328 lira. Kamyonlarda ise 2021’de en yüksek primi 11.373 lira ile İstanbul’da, 1. kademedeki sürücüler ödeyecek. Kamyonlarda en düşük prim ise hasarsız sürücüler için 2.854 lira. Motosikletlerde ise en yüksek prim 1.657 lira, en düşük ise 327 lira.