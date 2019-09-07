0553 313 94 23

Zorunlu Deprem Sigortası'na zam geldi

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

07 Eylül 2019 Cumartesi 20:58
Zorunlu Deprem Sigortası'na zam geldi

Zorunlu deprem sigortası asgari prim tutarları artırıldı. Asgari prim tutarları, risk bölgesine göre 40 ila 110 lira arasında değişen miktarlara yükseldi. Mesken için verilebilecek azami teminat tutarı 215 bin liraya çıktı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, asgari prim tutarı her halükarda deprem risk bölgesine göre birinci bölgeden beşinci bölgeye sırasıyla 110, 80, 60, 50 ve 40 liradan az olamayacak. Söz konusu miktarlar daha önce sırasıyla 95, 70, 55, 45 ve 35 lira şeklindeydi.

İnşaat ruhsat yılı, 2000 ve öncesi olan binalarda tarife fiyatı yüzde 10 artırılacak.

Zemin üstü toplam kat sayısı 3 veya daha az olan binalarda tarife fiyatı yüzde 10 indirilecek. Zemin üstü kat sayısı 8 ve üzeri olan binalarda tarife fiyatı yüzde 10 yükseltilecek. Kat sayısı hesabına zemin kat ve altında kalan bodrum katlar dahil edilmeyecek.

Poliçe süresinin sonunda sigortanın en geç 30 gün içinde yenilenmesi durumunda, yenilenen poliçe için tarife fiyatları üzerinden yüzde 10 indirim yapılacak.

Diğer yapı grubuna yenileme indirimi hariç olmak üzere herhangi bir indirim ya da sürprim uygulanmayacak. Birleşen indirimler ve sürprimler birbiri ile toplanarak uygulanacak.

Deprem risk grupları, Türkiye Deprem Tehlike Haritası kaynakları, zemin koşulları ve bina öz nitelikleri kullanılarak belirlenecek ve Doğal Afet Sigortaları Kurumu internet sitesinde yayınlanacak. Yerleşim birimlerinde daha sonra yapılan değişiklik nedeniyle risk grubu ataması bulunmayan yerleşim birimleri için deprem risk grubu, Doğal Afet Sigortaları Kurumu Yönetim Kurulunca belirlenecek.

Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında, bir mesken için verilebilecek azami teminat tutarı yapı tarzı ayırımı yapılmaksızın 190 bin liradan 215 bin liraya yükseldi.

Sigorta bedeli hesabına esas metrekare bedelleri de düzenlendi. Bu kapsamda çelik, betonarme ve karkas yapılar için söz konusu bedel 890 liradan bin 20 liraya, yığma kagir yapılar için 635 liradan 725 liraya, diğer yapılar için 310 liradan 355 liraya çıktı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 20:58
  1. Zorunlu Deprem Sigortası
  2. Asgari prim tutarları
  3. Türkiye Deprem Tehlike Haritası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Zorunlu Deprem Sigortası'na zam geldi
    1. Zorunlu Deprem Sigortası'na zam geldi
    2. Türkiye Andorra maçında ilk 11 kim?..
    3. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu:
    4. Soylu'dan şehit Kansuva için taziye..
    5. Kılıçdaroğlu’na yumurta atıldı, polis..
    6. Hazırlık maçında golsuz beraberlik
    7. Martino Minuto'dan bir altın daha
    8. Şehit Özel Harekat Şube Müdürü Kansuva..
    9. Nesli tükenmekte olan kuş Adıyaman’da..
    10. Oturma eylemi yapan Diyarbakırlı..
    11. TGF Türkiye Yıldızlar Şampiyonası'nda..
    12. Başkan Erdoğan Yassıada'daki..
    13. Zorunlu deprem sigortası ne kadar oldu?
    14. Moldova Rus gazını indirimli alacak
    15. Osmaniye için sağanak uyarısı
    16. Emre Belözoğlu'na sürpriz doğum günü..
    17. Çaykur Rizespor, Göztepe maçının..
    18. EGM 83. Dönem Özel Güvenlik sınav..
    19. Futbol: Hazırlık maçı
    20. İstanbul Taksim Meydanı'nda uçuş..
    21. Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky’den..
    22. Türkiye-Andorra
    23. Eskişehir’de trafik kazası: 3 ölü
    24. Sağlıklı yaşam için pedalladılar
    25. Saraybosna'da 500 kilogramlık bir uçak..
    26. Kepsut’ta 1000 balya saman yandı
    27. Feci olay! Para istediler vermeyince..
    28. 28 Şubat zihniyeti İBB'de ortaya..
    29. Beşiktaş Park’ta her koltuğa bir Türk..
    30. Dünya Motokros Şampiyonası eleme..
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken Kaftancıoğlu, İmamoğlu ve Alparslan Kuytul çıkışı!
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken Kaftancıoğlu, İmamoğlu ve Alparslan Kuytul çıkışı!
    Ali Babacan'a eski bakanlardan büyük şok!
    Ali Babacan'a eski bakanlardan büyük şok!
    Süleyman Soylu’ya Yenikapı çağrısı: İmamoğlu’ndan önce siz yapın!
    Süleyman Soylu’ya Yenikapı çağrısı: İmamoğlu’ndan önce siz yapın!
    Optimar Araştırma'dan kayyım yorumu: İBB'de kayyım atanmaz ama Süleyman Soylu'nun dedikleri...
    Optimar Araştırma'dan kayyım yorumu: İBB'de kayyım atanmaz ama Süleyman Soylu'nun dedikleri...
    Soylu'dan İstanbul'a kayyım açıklaması
    Soylu'dan İstanbul'a kayyım açıklaması

    Günün Karikatürü

    7 Eylül 2019
    Kürt çocuğu Kandil’de, Buldan’ın çocuğu tatilde
    Kürt çocuğu Kandil’de, Buldan’ın çocuğu tatilde
    Süleyman Soylu: Belediye işi şov işi değildir, arkadaşlara talimatı verdim
    Süleyman Soylu: Belediye işi şov işi değildir, arkadaşlara talimatı verdim