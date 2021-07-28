Zorunlu aşı mı geliyor? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan dikkat çeken sözler

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu bugün video konferans yöntemiyle toplandı.

Toplantının gündeminde 20 binlere yaklaşan vaka sayıları, normalleşme adımları ve varyantların yayılma hızı vardı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından açıklama yaptı.

Koca'nın konuşmalarından satırbaşları:

Tedbirlere dikkatin çok azaldığını üzülerek gördük. En az 2 doz aşı olmadan ve üzerinden belirbir bir süre geçmeden bağışıklık elde edilemiyor.

Kısıtlama günlerine geri dönmeyi istemiyoruz. Buna mecbur kalacağımız bir durum şu an için yok. Ama bu olmayacak anlamına gelmiyor. Aşıyla bağışıklık elde edene kadar tedbirlere uymak zorundayız.

Aşılar en çok risk grubundaki vatandaşlarımız için önemli. Sevdiklerimizi korumak için aşı olmamız şart. Sevdiklerimizi riske atacak durumda değiliz.

Aktif vakaların Yüzde 87’si aşısı tamamlanmamış kişiler

Şu an aktif vakalarımızın yaklaşık yüzde 87’si aşısı tamamlanmamış kişiler. Hastanede yatan hastalarımızın yüzde 95’i aşısı tamamlanmamış kişiler.

50 yaş üzeri vatandaşlarımızın 3. doz aşı olmalarını sağlayan programı başlattık. 50 yaş üzerine 3. doz aşı olması gereken 9 milyona yakın vatandaşımız aşı olmayı bekliyor. Bu vatandaşlarımızı bir an evvel 3. doz aşılarını olmaya davet ediyorum.

Aşı zorunlu olacak mı?

Salgının seyrini dikkate alarak zorunlu uygulamalar getirilmesi gerektiği çokça dile getiriliyor. Hatta bazı ülkeler bu konuda kanunlar çıkarıyor ya da hazırlıyor. Bizim bu konuya yaklaşımımız bilimsel verilerden elde edilecek sonuçlara bakmadan atılacak adımların eksik olacağı yönündedir.

Birinci önceliğimiz, tüm vatandaşlarımızın sorumluluk alarak ve sorumlu bir birey olarak kendi tedbirlerini alması ve aşı olarak topluma karşı ödevini yerine getirmesidir.

Yaptığımız çalışmaların bilime ve kanıta dayalı sonuçları özel tedbirler almayı gerektirirse bunu yapmaktan imtina etmeyiz. Ancak, herkes yapıyor, herkes istiyor diye bir adım atmayacağız. Kısıtlamalarla dolu bir toplumsal hayat hiç birimizin tercihi ya da önceliği değildir. Yaptığımız değerlendirmeler sonucunda tedbir alınması gerek bir durum olursa bunu sizlerle paylaşacağım.