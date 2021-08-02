"Zorunlu aşı", kaosa neden oldu! İşte Türkiye'nin çekilmek istendiği nokta

Koronavirüsle mücadele kapsamında ortaya çıkan aşılar birçok şüpheyi de beraberinde getirdi. Şüpheler, hükümetlerin attığı adımlarla büyüdü ve eylemlere dönüştü. Aşılamada hız kazanmak isteyen ülkelerin zorunlu aşı uygulaması getirmesi yahut aşı olmayanlara yaptırım uygulaması vatandaşları sokağa döktü. Zorunlu aşı karşıtları, birçok ülkede yöneticilerine sitem ederken, Türkiye de yeni bir tartışmanın içine girdi.

Ortaya çıktığı ilk günden bu yana tartışmaların odağında olan koronavirüs, beraberinde birçok tartışmayı daha getirdi. Biyolojik silah, nüfus azaltma ve benzeri birçok iddia ile yeni gündemler oluşturulan salgın hastalığın en etkili tartışma konusu da aşılar oldu. Dünya genelinde şüphe ile bakılan aşılar için bazı hükümetler yaptırım kararı aldı, aşıyı zorunlu hâle getirdi. Devletlerin bu sert yaklaşımına toplumlar sokağa inerek cevap verdi. Dünyanın birçok noktasında eylemler düzenlendi. Öte yandan bazı ülkelerin aşı politikasında ılımlı yaklaşması kampanyalar düzenlemesi de dikkatlerden kaçmadı. Birçok ülke piyango çekilişi, hediye, ücretsiz yemek gibi teşviklerde bulunurken ABD, aşı olan yetişkinlere esrar dağıttı.

TÜRKİYE’DE AŞI TARTIŞMALARI BÜYÜYOR!

Türkiye’de aşı tartışmaları alevlendi. Aşının zorunlu olmasını isteyenler de, zorunlu aşı karşıtları da çoğalıyor, tartışmalar büyüdükçe büyüyor. Koronavirüs salgınıyla mücadele için fikirlerine danışılan Bilim Kurulu üyelerinden bazıları da zorunlu aşıyı savunuyor. Anayasa'da yer alan ve kişinin dokunulmazlığını içeren yasa ile alakalı tartışmalar da sürüyor. Söz konusu yasa ile alakalı hukukçular koronavirüsün sebep olduğu ölümleri sebep göstererek zorunlu aşı uygulanabileceğini veya özel kanun çıkartılabileceğini savunuyor. Bu denli baskı uygulanması toplumda oldukça soru işaretlerine sebep oluyor. Anayasa’nın, “Kişinin dokunulmazlığı, maddi ve manevi varlığı”nı düzenleyen 17. maddesinin 2. Fıkrası'nda, “Tıbbi zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışında, kişinin vücut bütünlüğüne dokunulamaz; rızası olmadan bilimsel ve tıbbi deneylere tabi tutulamaz” hükmü yer alıyor. Koronavirüs ile mücadele kapsamında Bilim Kurulu üyeleriyle bir araya gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca toplantı sonrasında yaptığı açıklamada aşı tartışmalarına da dâhil oldu. Bakan Koca, “Mevcut vakalarımızın yüzde 87’sini aşısı tamamlanmayan kişiler oluşturuyor. Vakalar arasında aşı olduğu halde hastalığa yakalananların oranı yüzde 5’ten az, vakaların yüzde 95’ini ise aşısı tamamlanmayan kişiler oluşturuyor” diye konuştu.

DÜNYA AŞIYI TARTIŞIYOR

Zorunlu aşı tartışmaları sadece Türkiye'ye özgü değil. Koronavirüs pandemisinin ilk başladığı günden beri tartışmaların odağında olan aşı konusu dünyanın birçok noktasında eylemlere sebep oluyor. Bazı ülkelerde aşıyı zorunlu hâle getirdikten sonra binlerce kişinin sokağa dökülmesiyle protestolar gerçekleştirildi.

FİLİPİNLER'DE YA AŞI YA HAPİS

Filipinler'de aşıya katılımın düşük seviyede olması Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'yi kızdırdı. Ekranlardan aşı olmayanlara sert bir dille seslenen Duterte, "Tercihini yap, ya aşı ya da seni hapse attırırım. İsterseniz Hindistan'a ya da başka bir yere, ABD'ye gidin. Ama burada kaldığınız sürece aşı olmalısınız. Olmazsanız size domuzlara uygulanan ivermectin aşısını yaptırırım" ifadelerini kullandı.

RUSYA, MACARİSTAN, TÜRKMENİSTAN'DA AŞI ZORUNLU

Dünyanın birçok noktasında aşı zorunlu hâle getirildi. Macaristan sağlık çalışanlarına aşı zorunluluğu getirirken, Rusya'nın başkenti Moskova'da, çeşitli sektörlerdeki çalışanların yüzde 60'ının 15 Ağustos'a kadar aşılanması zorunlu hâle getirildi. Türkmenistan Sağlık Bakanlığı da 7 Temmuz'da yaptığı açıklamada, koronavirüs aşısını 18 yaş üzerindeki herkes için zorunlu yaptı. Kazakistan Sağlık Bakanlığı da Haziran'da yapılan açıklamaya göre, 20'den fazla kişinin çalıştığı iş yerlerine haftalık düzenli test yaptırma şartı getirilecek. Tacikistan Koronavirüsle Mücadele Komisyonu da, 18 yaş üstü vatandaşlar için kararıyla koronavirüs aşısını zorunlu kıldı.

YUNANİSTAN'DA HALK SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Sinema, tiyatro ve spor alanları gibi kapalı yerlere 16 Temmuz’dan itibaren sadece aşılı kişilerin girilmesine izin verildiği Yunanistan’da sağlık çalışanları ve bakımevi personellerine aşı zorunluluğu getirildi. Bu karardan sonra yaptırımlara karşı çıkan halk sokağa döküldü. Başkent Atina’da parlamento binası önünde toplanan zorunlu aşı karşıtları polise taş ve molotofkokteyli attı. Binlerce kişinin katıldığı gösterilerde zorunlu karşıtları "Özgürlük" ve "Ellerinizi çocuklarımızın üzerinden çekin" yazılı pankartlar taşıdı.

FRANSA'DA AŞI OLMAYAN SAĞLIKÇILARA MAAŞ ÖDENMEYECEK

Fransa’da binlerce kişi hastane ve bakımevi çalışanlarına aşının zorunlu hale getirilmesine ve sağlık kartı uygulamasına karşı çıkmak için sokaklara döküldü. Sağlık Bakanı Olivier Veran’ın açıklamaları halkı daha da galeyana getirdi. Bakan yaptığı açıklamada 15 Eylül’den sonra aşı olmamış sağlık personellerinin maaşlarının ödenmeyeceğini söyledi. Fransız İçişleri Bakanlığı, zorunlu aşı karşıtı gösterilere ülke genelinde 160 binden fazla kişinin katıldığını açıkladı. İngiltere'de koronavirüs hastalığına yakalanan kişiyle temas eden kişilere karantina zorunluluğu getirildi. Karantina uygulamasına karşı eylemler düzenlendi.

İTALYA BAŞBAKANI'NA HİTLER BENZETMESİ

Aşılamada hızlanmak isteyen İtalya'da 6 Ağustos'tan itibaren sertifika istenecek. Sertifika içerisinde en az bir doz aşı yapıldığı, son 6 ay içerisinde hastalık geçirip iyileştiğini, 48 saat içerisinde negatif test sonucu olduğunu belgeler bulunacak. Bu karar sonrasında yaklaşık 80 bin kişi sokağa çıkarak protesto da bulundu. İtalyan Başbakan Mario Draghi’ye protestocular tarafından Hitler benzetilmesi yapıldı. Avustralya'da da eylemler vardı. Binlerce kişi koronavirüs önlemlerine ve kısıtlamalara karşı sokaklara çıktı. 500 kişi protestolardaki eylemleri sebebiyle çeşitli şekillerde cezalandırıldı.

ALMANYA GÜVEN KAYBETMEK İSTEMİYOR

Almanya'da halkın güveninin zedelenmemesi amacıyla aşı zorunlu hâle getirilmedi. Almanya'da aşı karşıtlarını ve kararsızları ikna edebilmek için randevu alınmadan gidilebilen mobil ekipler kuruldu.

ABD AŞI OLANLARA ESRAR DAĞITTI

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Washington eyaleti, aşılama kampanyasını artırmak için aşı olan yetişkinlere ücretsiz esrar almalarına 12 Temmuz’a kadar izin vermişti. Dünya genelinde birçok ülkede de birçok kampanya düzenledi. Bazı ülkeler koronavirüs aşısı olanlara yönelik piyangolar düzenlerken bazı ülkelerde restoranlarda ücretsiz yemek yeme hakkı sağlandı, yiyecek dağıtımı yapıldı.

Kaynak: Milli Gazete