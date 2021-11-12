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Korona Virüs Zorunlu aşı böyle duyuruldu: Aşılanmamışları eve kapatmamızın eli kulağında!
Korona Virüs

Zorunlu aşı böyle duyuruldu: Aşılanmamışları eve kapatmamızın eli kulağında!

Dünya genelinde aşılamaya rağmen hızla yayılan koronavirüs yeni önlemleri de beraberinde getiriyor. Avrupa, Kovid vakalarında rekor sayılara geri dönerken, aşılanma düzeyinin düşük seyrettiği Avusturya, aşı yaptırmayan yurttaşların evde kalmalarına yönelik yeni kısıtlamalar getirmeye hazırlanıyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-12 14:05:00 -
Zorunlu aşı böyle duyuruldu: Aşılanmamışları eve kapatmamızın eli kulağında!

Avusturya, aşı yaptırmayan yurttaşların evde kalmalarına yönelik yeni kısıtlamalar getirmeye hazırlanıyor. Avusturya Başbakanı Alexander Schallenberg, dünkü basın toplantısında, yurttaşların aşı olma oranlarını 'utanç verici derecede düşük' sözleriyle eleştirerek yeni bir kapanmanın sinyalini verdi.

Eylülde kabul edilen ve yoğun bakım ünitelerindeki yatak doluluk oranlarını ölçüt alan pandemiyle mücadele planına dikkat çeken Başbakan Schallenberg, "Aşamalı plana göre, aşılanmamış insanlar için kapanma kısıtlamaları uygulamamıza gerçekten de sadece günler kaldı" diyerek ekledi:
"Kısıtlamalar kişinin işe ve temel ihtiyaç için alışverişe gitmesi veya bedenini hareket ettirmesi gereken istisnai durumlar dışında evinden çıkamaması anlamına geliyor, yani hepimizin 2020 yılı boyunca çekmek zorunda kaldığımız durum."

Plana göre yoğun bakım ünitelerindeki yatak doluluk oranı yüzde 30'a ulaştığında kısıtlamalar devreye giriyor. Reuters'e göre halihazırda yüzde 20 olan bu oran hızla yükseliyor.
Avusturya'nın 9 milyonu geçen nüfusunun yüzde 65'i iki doz aşı olmuş durumda. Bu, AB ortalamasına yakın, ancak Batı Avrupa ortalamasından düşük bir oran. Tam aşılanmamış kalan nüfusun yüzde 35'ine denk gelen 3.1 milyon kişi, başbakanın söz ettiği yeni kısıtlamalardan etkilenecek.
Schallenberg, bu durumu "Nüfusun üçte birinin tereddüt etmesi yüzünden üçte ikisinin özgürlüğünü kaybetmesi için bir neden göremiyorum. Aşılanmamışlarla dayanışma gerekçesiyle aşılılara da kapanma getirmeye gerek olmadığı benim için çok net" diye izah etti.

Başbakanın çizdiği takvime göre hükümetin halihazırda aşılanmamışlara getirmiş bulunduğu kısıtlamalara bir ya da birkaç hafta sonra yenileri eklenecek.
Öncesinde aşılanmamışlar için bar, restoran, kafe, tiyatro, otel ve kayak merkezlerine giriş yasağıyla kamusal yaşamdan mahrumiyet getiren hükümet, yasağı 8 Kasım pazartesinden itibaren yürürlüğe sokarken aşılanmamışların negatif test göstererek giriş hakkının olacağı 4 haftalık geçiş süreci tanımıştı. Ancak o zamandan beri yoğun bakım yatak kapasitesi azalmaya devam etti.

Başbakanın basın toplantısının ardından, Kovid'in en ağır vurduğu eyalet olan Yukarı Avusturya'nın yönetiminden, "Gelecek günlerde federal yetkililer ülkenin tamamı için ne karar verirse versin, kendi kapanma önlemlerimizi uygulama izni için ulusal hükümete başvuracağız" açıklaması geldi. Vali Thomas Stelzer, 'Viyana'daki merkezi hükümet izin verirse, aşılanmamışlar için gelecek pazartesinden itibaren evde kal uygulamasına geçeceklerini' duyurdu.

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