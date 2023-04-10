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Siyaset Zoruna mı gitti Temel Bey? Karamollaoğlu bundan rahatsız olmuş
Siyaset

Zoruna mı gitti Temel Bey? Karamollaoğlu bundan rahatsız olmuş

Yeniakit Publisher
2023-04-10 10:41:00 -
Zoruna mı gitti Temel Bey? Karamollaoğlu bundan rahatsız olmuş

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İslam'a ve Müslümanlara her Allah'ın günü hakaret eden Cumhuriyet gazetesine "içini döktü".

 

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İslam'a ve Müslümanlara her Allah'ın günü hakaret eden Cumhuriyet gazetesine "içini döktü".

Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından bir hayli rahatsız olduğunu gizlemeyen Karamollaoğlu, İnce’nin adaylığı için “Zarar veriyor” dedi.

Karamollaoğlu, “Muharrem Beyin böyle bir adımı neden attığını anlamıyorum. Bu mantıklı değil. AKP’ye destek veriyorsan çık söyle. Bu AKP’nin işine yarayan bir adım. Aklım almıyor. Böyle bir mantık doğru değil. Buna rağmen milletin sağ duyusunun hakim olacağını, birinci turda bu işin biteceğini ümit ediyorum” ifadelerini kullandı. 
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