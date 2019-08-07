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Zorluoğlu’ndan müjdeli haberler

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, orta ve uzun vadeli planlar yaparak, yolları, kaldırımları, otobüsleri, durakları engelli erişimine göre yeniden ele alacaklarını söyledi.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 16:24
Zorluoğlu’ndan müjdeli haberler

Trabzon’un altyapısının güçlendirilmesi kadar sosyal hayatına da katkı sağlayacak projelere imza atan Başkan Zorluoğlu, seçim öncesi ve sonrasında da çeşitli temaslarda bulunduğu Avrasya Pazarı esnafını ziyaret ederek, esnafın beklediği yer müjdesini verdi. Başkan Zorluoğlu, Avrasya Pazarı’nın yeni yerinin Moloz bölgesinde yapımı süren cami etrafında planlandığını açıkladı. Beraberindeki Ortahisar Belediye Başkanı Avukat Ahmet Metin Genç, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ahmet Adanur, Avrasya Pazarı Esnafl arı Derneği Başkanı Muzaffer Beşinci ve dernek yöneticileriyle çarşıyı dolaşan Başkan Zorluoğlu, daha sonra çarşı esnafına hitap etti. Başkan Zorluoğlu, yoğun bir çalışma temposuyla ilerlediklerini ve seçim öncesinde verdikleri sözleri bir bir yerine getirmenin zamanının geldiğini söyledi. Moloz bölgesinde yapımı süren cami ve etrafıyla ilgili bütüncül bir yaklaşımla planlama yaptıklarını anlatan Başkan Zorluoğlu, bölgeyi şehrin sakinlerinin ibadet dışındaki ihtiyaçlarını da karşılayabilecekleri şekilde inşa edeceklerini dile getirdi. Böylelikle alanda ticari faaliyetlerin de yapılabileceğini bildiren Başkan Zorluoğlu, “Orayı farklı amaçlara hizmet eden çok maksatlı bir alan haline dönüştüreceğiz. Bugüne kadar yaşadığınız sıkıntıları unutturacak şekilde, orada ortak bir karar doğrultusunda alan tespit edip süratle pazarın yapımını bitirerek sizlerin istifadesine sunacağız. Böylelikle size verdiğimiz sözü de yerine getiriyoruz. İnşallah bu alanda Avrasya Pazarımız yerini alacak” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 16:24
  1. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu

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