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Zorluoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımız, ilimize yeni yatırım müjdeleriyle geldi"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan’ın Trabzon mitingiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Cumhur İttifakı Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Zorluoğlu, birlik ve beraberliğimizin çimentosu olarak nitelendirdiği memleketi Trabzon’a yakışır şekilde bir karşılama yapmalarından ve desteklerinden dolayı hemşehrilerine teşekkürlerini bildirdi.

03 Mart 2019 Pazar 11:22
Zorluoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımız, ilimize yeni yatırım müjdeleriyle geldi"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan’ın Trabzon mitingiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Cumhur İttifakı Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Zorluoğlu, birlik ve beraberliğimizin çimentosu olarak nitelendirdiği memleketi Trabzon’a yakışır şekilde bir karşılama yapmalarından ve desteklerinden dolayı hemşehrilerine teşekkürlerini bildirdi.


Partisinin kurulduğu günden bu yana Trabzon’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve AK Parti’ye büyük teveccüh gösterildiğini vurgulayan Zorluoğlu, “Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümetlerimiz de bu ilgi ve desteğe kayıtsız kalmıyor. Partimizin kuruluşundan ve iktidara geldiğinden beri Trabzon’a günden güne artan şekilde yatırım ve hizmetler geliyor. Cumhurbaşkanımızın da mitinginde ifade ettiği gibi Trabzon; aşkla, vefayla, muhabbetle kendilerini destekliyor, milletin adamına ve O’nun iradesiyle oluşturulan Cumhur İttifakı’na sahip çıkıyor” dedi.


"Sayın Cumhurbaşkanımız, ilimize yeni yatırım müjdeleriyle geldi"


Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ise hem meydanlarda hem de kurulan tüm sandıklardan çıkan sonuçlardan açıkça görülen bu desteği yok saymadığını kaydeden Zorluoğlu, “Sayın Cumhurbaşkanımız, ilimize yeni yatırım müjdeleriyle geldi. İfade ettikleri üzere; inşallah şehrimizin önemli ihtiyaçlarından biri olan ve Akçaabat - Akyazı - Karadeniz Teknik Üniversitesi - Yomra - Organize Sanayii güzergahında işleyecek raylı sistem, bizim dönemimizde hemşehrilerimizin hizmetine girecek. Trabzon - Erzincan hızlı tren projesiyle de şehrimiz hızlı tren ağına eklenecek. Türkiye’de sayılı illerde bulunan bölge adliye mahkemesine Trabzon da kavuşacak. Öte yandan yapılan 98 taşkın koruma tesisine 18 tesis daha eklenmek üzere. Eski Hüseyin Avni Aker Stadyumu’nun yeri de Millet Bahçesi’ne dönüştürülerek hemşehrilerimizin hizmetine sunulacak. Tüm bu yatırım ve hizmetler için başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize ve ilgili bakanlıklarımıza müteşekkiriz. İnşallah 31 Mart akşamı da Trabzon’da sandıklardan zaferle çıkarak kendilerine mahcup olmayacağız” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 11:22
  1. doğa

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