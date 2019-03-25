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Zorluoğlu öğrenci evinde çiğ köfte partisine katıldı

Cumhur İttifakı AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Zorluoğlu, 31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala, seçim çalışmalarını sahada yoğun tempoyla sürdürürken, sosyal medyadan gelen davetleri de geri çevirmemeye özen gösteriyor.

25 Mart 2019 Pazartesi 12:06
Zorluoğlu öğrenci evinde çiğ köfte partisine katıldı

Cumhur İttifakı AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Zorluoğlu, 31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala, seçim çalışmalarını sahada yoğun tempoyla sürdürürken, sosyal medyadan gelen davetleri de geri çevirmemeye özen gösteriyor.


Geçtiğimiz ay kendisini sosyal medyadan düğünlerine çağıran çifte nikâh şahitliği yapan Zorluoğlu, bu kez de Yomra ilçesinde bir öğrenci evine konuk oldu. Twitter üzerinden kendisini evlerine çiğ köfte yemeye davet eden üniversite öğrencilerinin teklifine kayıtsız kalmayan Zorluoğlu, yayık ayranı ve tatlı götürme sözüyle karşılık verdiği davete kısa süre sonra icabet etti.


Kendi elleriyle yoğurdukları çiğ köfteyi, Zorluoğlu’na ve misafir ettikleri öğrenci arkadaşlarına ikram eden ev sahipleri, akşam boyunca neşeli anlarına ve keyifli sohbetlerine ortak olan büyükşehir belediye başkan adayı Zorluoğlu’na davetlerini geri çevirmediği için teşekkür etti.


Çiğ köfte partisi adı altında gerçekleşen buluşmada öğrenciler, Zorluoğlu’nun öğrencilik anılarını, kariyerini, hayat tecrübelerini ve Trabzon’a dair hayallerini ilgiyle dinlerken, öğrenci evi klasiği olan çay ve patlamış mısır ikramı da muhabbete keyif kattı.


İlgi uyandıran davetle ilgili değerlendirmesinde, gençlere ve gençlerle vakit geçirmeye kıymet verdiğini, belediye başkanı seçilirse mutlaka bu gruba ait özel projeleri hayata geçireceğini dile getiren Murat Zorluoğlu, öğrenci evinde kayıt altına alınan eğlenceli anlardan oluşan bir klibi kendi sosyal medya hesabından paylaşınca, takipçilerinden de çok sayıda beğeni ve destek mesajı içeren yorum aldı.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 12:06
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