Zorlu’dan online staj programı

Mentorluk hizmeti alan stajyerler, proje sunumlarını dijital ortamda yayınladı. Bir ay boyunca devam eden online staj programında 8 webinar, 4 dijital yönetici buluşması, 9 kişisel gelişim eğitimi ve 7 Zorlu Akademi eğitimi gerçekleştirildi.

Gençlere benzersiz bir deneyim sunduklarını dile getiren Zorlu Holding İnsan Kaynakları Direktörü Zülal Kaya, şu açıklamalarda bulundu:

“Staj programımızın yüzde 60’a yakını eğitim ve webinarlardan oluştu. Burada Vestel Ventures YK Üyesi ve TTGV YK Başkanı Cengiz Ultav’dan toplumsal cinsiyet eşitliği alanında öncü isimlerden Ebru Nihan Celkan’a Akademisyen ve Sosyal Girişimci Itır Erhart’tan sosyal inovasyon platformu imece Direktörü Mustafa Özer’e kadar uzanan onlarca değerli ismi gençlerle buluşturduk. Etkili sunum teknikleri iletişimde duygusal zekanın kullanımı gibi kişisel gelişim eğitimleri düzenledik. Dijital yönetici buluşmalarıyla gençlerimizi üst düzey yöneticilerimizle bir araya getirdik. İnsan Kaynakları yöneticileriyle buluşturarak gençlerin CV hazırlama mülakat teknikleri gibi işe alım süreçleri ile ilgili konularda bilgi edinmesini sağladık. Katılan öğrencilerden çok olumlu geri bildirimler aldığımız online staj programının bizim için de çok farklı ve verimli bir deneyim olduğunu söyleyebilirim.”