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Zorlu ve Polatkan rahmetle anılıyor

27 Mayıs 1960’da Adnan Menderes hükümetini silah zoruyla deviren darbecilerin idam ettiği Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan’ın Hakk’a irtihallerinin üzerinde 57 yıl geçti.

16 Eylül 2018 Pazar 12:39
Zorlu ve Polatkan rahmetle anılıyor

HABER MERKEZİ

27 Mayıs 1960’da Adnan Menderes hükümetini silah zoruyla deviren darbecilerin idam ettiği Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan’ın Hakk’a irtihallerinin üzerinde 57 yıl geçti ama acısı milletin gönlündeki tazeliğini koruyor. Zorlu ve Polatkan, Türk Dış Politikasını ve Maliyesini milli ve yerli bir çizgide yürüttükleri için hedef haline gelmişti. Cemal Gürsel liderliğinde gerçekleştirilen darbe sonrası, başbakanlığını Adnan Menderes’in yaptığı Demokrat Parti iktidarı devrilmişti. Türk tarihine kara bir leke olarak geçen Yassıada yargılamaları sonrasında başta Menderes olmak üzere Zorlu ve Polatkan idama cezasına çarptırılmıştı. Darbecilerin ve postal sevici zihniyetin kurbanları olan Zorlu ve Polatkan Topkapı’da mefdun bulunmakta.

Haber Tarihi: 16 Eylül 2018 Pazar 12:39
  1. Adnan Menderes
  2. Fatin Rüştü Zorlu
  3. Hasan Polatkan
  4. Türk Dış Politikası
  5. Cemal Gürsel
  6. Demokrat Parti

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