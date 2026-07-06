Malatya'da korkunç olay: Bir aile yok oldu!
Malatya'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasından otomobilde bulunan aynı aileden 3 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
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Malatya'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasından otomobilde bulunan aynı aileden 3 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
aza, gece saatlerinde Malatya'nın Arguvan ilçesi Morhamam Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bölgede seyir halinde olan bir tır ile otomobil çarpıştı.
AYNI AİLEDEN 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ Kazada Duygu Ecrin Koşkan (16), Ayşe Koşkan (54) ve Mustafa Koşkan (55) hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
YARALI HASTANEYE KALDIRILDI Kazada yaralanan 1 kişi sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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