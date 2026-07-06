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Malatya'da korkunç olay: Bir aile yok oldu!

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IHA Giriş Tarihi:

Malatya'da korkunç olay: Bir aile yok oldu!

Malatya'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasından otomobilde bulunan aynı aileden 3 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

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Foto - Malatya'da korkunç olay: Bir aile yok oldu!

aza, gece saatlerinde Malatya'nın Arguvan ilçesi Morhamam Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bölgede seyir halinde olan bir tır ile otomobil çarpıştı.

#2
Foto - Malatya'da korkunç olay: Bir aile yok oldu!

AYNI AİLEDEN 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ Kazada Duygu Ecrin Koşkan (16), Ayşe Koşkan (54) ve Mustafa Koşkan (55) hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

#3
Foto - Malatya'da korkunç olay: Bir aile yok oldu!

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI Kazada yaralanan 1 kişi sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

#4
Foto - Malatya'da korkunç olay: Bir aile yok oldu!

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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