Zorlu PSM'nin YouTube kanalında "Türkiye Kültür Sanat Kurumları Arasında Dayanışma" konuşuldu

İSTANBUL (AA) - Digilogue, Zorlu PSM ile İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) iş birliğinde çevrim içi bir diyalog serisine dönüşen Future Tellers / Gelecek Anlatıcıları başladı.

Gülay Afşar'ın moderatörlüğünde Zorlu PSM YouTube hesabından canlı yayınlanan oturumda "Türkiye Kültür Sanat Kurumları Arasında Dayanışma" başlığı ele alındı.

Etkinliğe çevrim içi olarak katılan konuşmacılar ise Zorlu PSM Genel Müdürü Murat Abbas, İKSV Genel Müdürü Görgün Taner, İstanbul Modern Direktörü Levent Çalıkoğlu, Borusan Sanat Genel Müdürü Ahmet Erenli ve SALT Araştırma ve Programlar Direktörü Meriç Öner oldu.

İlk konuşmacı olan İKSV Genel Müdürü Görgün Taner, pandemi döneminde içerikleri kayıt almanın önemini anladığını ifade ederek, daha sonrasında ise kayıt altına alınan eserlerle nasıl bir iş modeli yaratılacağını düşünmeye başladıklarını söyledi.

Dijital dünya ile erişilebilirliğin arttığını belirten Taner, şöyle devam etti:

"Herkesin her şeye ulaştığı zaman kaliteden ödün verilir mi sorusu ortaya çıktı. Maalesef biz de çoğu kurum gibi ilk başlarda bütün arşivimizi çevrim içi erişime açtık. Herkes ilk tepki olarak böyle bir harekete girişti fakat sonradan aklımıza daha sonra ne yapılacağı geldi. Üreten sanatçıların kazancı, bu iş modelinin nasıl gelişeceği, döngünün nasıl ayarlanacağı gibi faktörler üzerine düşünmeye başladık. Hala daha bununla ilgili dünyadaki bütün sanat kurumları tartışmaya devam ediyor. Belki farkındasınızdır ama 2021'de yapılması planlanan bazı festivaller şimdiden 2022'ye kendilerini attılar."

- "Arşiv, yeni iş modeli ve dayanışmanın önemini öğrendik"

Taner, salgın döneminin kendilerine 3 şeyi öğrettiğini aktararak, "Birincisi arşiv, buna çok önem vereceğiz ve her şeyi kayıt altına alacağız. İkincisi yeni dünyada yeni bir iş modelini nasıl geliştirebiliriz. Son olarak ise sanat kurumlarının ve dünyasının birbiriyle daha çok iletişimde olması, dayanışma ve paylaşım." diye konuştu.

Zorlu PSM Genel Müdürü Murat Abbas da bütün dünyada sanat sektörünün çok zor durumda olduğuna işaret ederek, "Biz ülke olarak aslında bu tarz durumlara dünyanın geri kalanına nazaran daha alışığız, şerbetliyiz. Yani zaman zaman yaşadığımız doğal felaketler, toplumsal olaylar, terör olaylarını falan düşündüğümüzde biz batıya göre daha az şok yaşıyoruz." dedi.

Abbas, Zorlu PSM olarak normal şartlarda senede 1200'e yakın etkinlik yaptıklarının bilgisini vererek, şu ana kadar yaklaşık 650 etkinliği iptal ettiklerini veya ertelediklerini belirtti.

Faaliyetlerin sürdürülebilirliği için telif hakları ve dijital yayın haklarının yeniden tartışılması gerektiğinin altını çizen Abbas, "Salgın döneminde alternatif bazı etkinlikler ve denemeler yapanları takip ettik fakat maliyetlerin gerçekçi olmadığı da ortaya çıktı. Ben 2021 yılını geçiş yılı olarak görüyorum. Aldığımız sinyaller de o yönde büyük organizasyon firmalarının açıklamalarına baktığımızda 2022 yılına dönük hazırlıklar yapıldığı işaretlerini görüyoruz." ifadelerini kullandı.

İstanbul Modern Direktörü Levent Çalıkoğlu ise salgın döneminden çok fazla şey öğrenildiğini fakat ilerisinin nasıl olacağını çok tahmin edemediklerini dile getirerek, "Bizim bütün paylaşımlarımız gerçek mekandan yani müzenin kendisinden doğuyor. Dolayısıyla bizim temel amacımız izleyicinin müzeye gelmesini sağlamak. Yapıtlarla, sanatçılarla bu ortamda buluşmasını arzu ediyoruz. Bunu dijital imkanlarla nasıl sürdürebileceğimizi bulmak doğrusu çok kolay olmayacak. Çünkü her yeni yöntem çok ciddi bir karar hem de ciddi bir bütçe gerektirecektir. Sanatçıların da bu duruma ne kadar hazır olduğu tartışmalı açıkçası." değerlendirmesinde bulundu.

SALT Araştırma ve Programlar Direktörü Meriç Öner, 1 milyon 850 bin belgeyi çevrim içi olarak herkese açan bir arşivleri olduğunu hatırlatarak, salgın döneminde normal şartlara göre 3 kat kullanım aldıklarını söyledi.

- Dijital olmaya devam edecek fakat artık ücretsiz olmayacak

Borusan Sanat Genel Müdürü Ahmet Erenli ise sürecin bu haliyle uzun süre devam etmesinin mümkün olmadığını anlatarak, "Dijital olmaya devam edecek fakat bunlar artık ücretsiz olmayacak. Çünkü bizler de içerik üretilirken bir bedel ödüyoruz. Dijitali sürdürebilmek için yüzde 50 oranında bütçenizi arttırmanız gerekiyor. Bunu bir süre sürdürebilir tabii ama bunun telif haklarını ödediğiniz zaman karşılamak çok zor gözüküyor." şeklinde konuştu.

Digilogue'un hazırladığı Future Tellers / Gelecek Anlatıcıları, toplumu birleştiren yapıların yeni çözümleri üretmesi gerektiği bu dönemde nasıl aksiyon aldıklarını, içerisinden geçtikleri dönüşüm ve çözüm odaklı üretim sürecini ve en önemlisi kazandıkları tecrübeleri sektörün lider kurumlarının bakış açıları ekseninde, profesyonelleri ile düşünmeye hazırlanıyor.







