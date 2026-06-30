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Gündem CHP'de 26 İl Başkanı görevden alındı
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CHP'de 26 İl Başkanı görevden alındı

Yeniakit Publisher
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CHP'de 26 İl Başkanı görevden alındı

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, 26 il başkanının görevden alındığını açıkladı.

CHP içindeki koltuk savaşları ve ihraç krizi her geçen gün daha da büyüyor.

Mutlak butlan ile genel başkanlığa geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu, "arınma" süreci kapsamında Özgür Özel'e yakın birçok ismi partiden ihraç etme kararı aldı.

Son olarak 26 il başkanının daha görevden alındığı açıklandı.

Ayrıntılar gelecek…

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Yorumlar

Mehmet

CHP'nin 26 il başkanını görevden alınması, bu ülkenin içinden geçen siyasi çalkantıları gözler önüne seriyor. Millet ittifakının her adımında görüldüğü gibi, CHP kendi tabanını bile kontrol altına alamaz hale geldi. Devlet kurumlarında yer alan komünist ideolojinin izlerini görmek ise endişe verici. Bu tür kararlar, Türkiye'nin geleceğini tehdit eden unsurlara karşı atılması gereken adımlardan biridir. Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan ve TBMM'miz, milletimizin çıkarlarını korumak için her türlü mücadeleyi göze almaya hazır olmalıdır.
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