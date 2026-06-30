CHP'de 26 İl Başkanı görevden alındı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
CHP Sözcüsü Müslim Sarı, 26 il başkanının görevden alındığını açıkladı.
CHP içindeki koltuk savaşları ve ihraç krizi her geçen gün daha da büyüyor.
Mutlak butlan ile genel başkanlığa geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu, "arınma" süreci kapsamında Özgür Özel'e yakın birçok ismi partiden ihraç etme kararı aldı.
Son olarak 26 il başkanının daha görevden alındığı açıklandı.
Ayrıntılar gelecek…