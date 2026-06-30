Taksici, Koreli turisti dolandırmaya kalktı! 350 liralık mesafe için iki katı fiyat çekti

İstanbul'un yıllardır çözülemeyen ve adeta bir kangrene dönüşen en büyük kronik sorunlarının başında gelen sarı taksi rezaletine küresel çapta utanç verici bir halka daha eklendi. Güney Kore'den megakente gelen yabancı bir turist, bindiği takside uğradığı fahiş fiyat oyununu ve dolandırıcılık girişimini anbean kayda alarak sosyal medyada ifşa etti. Normal şartlarda en fazla 350 TL tutması gereken 10 dakikalık kısa mesafe için turistten pişkince 750-800 TL talep eden ve yakalanmamak için ‘kamerayı kapat’ diye baskı kuran taksicinin bu arsızlığı, Türkiye'nin uluslararası turizm imajına bir kez daha ağır bir darbe vurdu.