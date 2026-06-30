Taksici, Koreli turisti dolandırmaya kalktı! 350 liralık mesafe için iki katı fiyat çekti
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İstanbul'un yıllardır çözülemeyen ve adeta bir kangrene dönüşen en büyük kronik sorunlarının başında gelen sarı taksi rezaletine küresel çapta utanç verici bir halka daha eklendi. Güney Kore'den megakente gelen yabancı bir turist, bindiği takside uğradığı fahiş fiyat oyununu ve dolandırıcılık girişimini anbean kayda alarak sosyal medyada ifşa etti. Normal şartlarda en fazla 350 TL tutması gereken 10 dakikalık kısa mesafe için turistten pişkince 750-800 TL talep eden ve yakalanmamak için ‘kamerayı kapat’ diye baskı kuran taksicinin bu arsızlığı, Türkiye'nin uluslararası turizm imajına bir kez daha ağır bir darbe vurdu.
Güney Kore'den gelen turist, İstanbul'da bindiği takside yaşadığı olayı anlattı. İddiaya göre turisti alan taksici, 350 TL'lik yol için 750 TL istedi.
İstanbul'da taksi sorunu bitmiyor. İstanbul'un kronik sorunlarının başında taksiler geliyor ve gelmeye de devam ediyor.
Taksiciler, son yıllarda müşteriye karşı şiddet, kötü muamele ve dolandırıcılık gibi davranışlarla adeta ülke turizmine balta vuruyor.
Araçlarına aldıkları turistleri türlü yollarla kazıklayarak fahiş ücretler talep eden taksicilerin ağına düşen turistlerin sosyal medya paylaşımları, küresel çapta ülkemiz açısından olumsuz bir profil oluşmasına neden oluyor.
Bu kapsamda taksicilerin vukuatlarına bir yenisi daha eklendi.
KORELİ TURİST DOLANDIRILDI
Taksiye binen Güney Koreli bir turist, gitmek istediği yeri haritadan gösterdi.
Taksici ise turiste önce kamerayı kapatmasını söyledi ve akabinde de dolandırma yoluna gitti.
İstanbul'a gelen Koreli turist, taksicinin 350 TL'lik yol için 750 TL istediği anları paylaştı.
"750-800 TL İSTEDİ"
Kendisinden 10 dakikalık yol için 750 TL istediğini söyleyen turist, "Taksimetreyi açtın mı? Taksiye bindiğimde 350 lira demişti. Bindim ve biner binmez ne olduysa 750-800 TL istedi.
"1O DAKİKALIK YOL"
İndiğim zaman 750 TL istedi. 10 dakika taksi 750 TL. Sadece 10 dakika geldim. Vay be Türkiye'ye gelir gelmez, taksiyle kazıklanmak mı?" dedi.