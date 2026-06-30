Kırgızistan’da Türkçe seferberliği sürüyor! Önce Rus isimleri kaldırıldı, sırada Rus harfleri var!

Kırgızistan, ulusal kimliğini güçlendirme yolunda geçtiğimiz aylarda dev bir adım atarak Sovyet döneminden kalma Rusça yer isimlerini tamamen değiştirmeye karar vermişti. Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, ülkede hâlâ kullanılan Rusça köy isimlerinin 2027 yılına kadar tamamen Kırgızca isimlerle değiştirileceğini duyurmuştu.

Ülkede şimdi de alfabedeki Rusça harfler tartışılıyor.

Cumhurbaşkanlığına bağlı Devlet Dili ve Dil Politikası Ulusal Komisyonu ile Ulusal Bilimler Akademisi Dilbilim Enstitüsü işbirliğiyle "Kırgız Dilinde Yazım Kuralları: Mevcut Durum ve Geliştirme Sorunları" başlıklı konferans düzenlendi.

RUS HAFRLERİ DİLİN SES YAPISINI BOZUYOR

Konferansta konuşan akademisyen Sırtbay Musayev, mevcut imla kurallarının 86 yıldır köklü bir değişime uğramadığını ve bu durumun yazı sisteminde çözülmemiş sorunlara yol açtığına dikkat çekerek "Mükemmel yazım için mükemmel bir alfabe gerekir. Sadece 'E' harfi için bile altı veya yedi kural var. 1939'dan beri Ruslaştırma yoğunlaştı, bu da ulusal değerleri ve en büyük etkiyle dili olumsuz etkiledi. Yarın ülkemiz Latin alfabesine geçmeye karar verirse zaten hazırız" dedi.

Konferansa katılan diğer dilbilimciler de bu reform talebinin Kiril alfabesini tamamen terk etmek anlamına gelmediğini, amacın mevcut aksaklıkları düzeltmek olduğunu vurguladı.

Bu kapsamda Kırgızcada bulunmayan ve yalnızca Rusça kelimeler için kullanılan harflerin, dilin ses yapısını bozduğu ve yeni neslin özgün Kırgızca sesleri telaffuz etmesini zorlaştırdığı belirtiliyor.

Kırgızca, tarihte Arap ve Latin alfabelerini kullanmış olsa da 1940'tan bu yana resmi yazı dili olarak Kiril alfabesini kullanıyor. Kırgız Kiril alfabesi 36 harften oluşurken, Rus alfabesinde bulunan harflere ek olarak Kırgızcanın özgün seslerini karşılayan üç özel harf yer alıyor.