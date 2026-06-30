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Gündem Ömer Çelik, Özgür Özel'i yerin dibine soktu: AK Gençliği eleştirecek kabiliyete ve kapasiteye sahip değil
Gündem

Ömer Çelik, Özgür Özel'i yerin dibine soktu: AK Gençliği eleştirecek kabiliyete ve kapasiteye sahip değil

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Ömer Çelik, Özgür Özel'i yerin dibine soktu: AK Gençliği eleştirecek kabiliyete ve kapasiteye sahip değil

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'li Özgür Özel'i yerin dibine sokan açıklamalarda bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, açıklamalarda bulundu.

Çelik'in ifadeleri şöyle:

"AK Gençlik Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Genel Başkanımızın siyaset okulunda yetişmiştir. Bu siyasi çizgiyi çok yüksek bir enerjiyle her gün daha ileriye taşımaktadır.

Bu anlamda AK Gençlik, dünya gençlik hareketleri içinde özgün bir siyasi ekoldür.

Özgür Özel ve ekibinin siyasi sicili ortada. Bu sicil, AK Gençliği eleştirecek kabiliyete ve kapasiteye sahip değildir.

 

 

Özgür Özel'in sık sık AK Gençliği hedef alması, gençlerin dünyasından ne kadar kopuk olduğunun bir göstergesidir.

AK Gençlik Cumhurbaşkanımızın siyasi çizgisinde ülkemizi ve dünyayı kucaklayan adımlar atmaya devam ediyor.

Özgür Özel ve ekibinin AK Gençliği hedef almak yerine, AK Gençlikten 'siyaset öğrenmesi' daha sağlıklı bir yaklaşım olur"

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