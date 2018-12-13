Zorlu Holding’den ‘Kıvılcımlar Hareketi’

Zorlu Holding parlak bir gelecek, sürdürülebilir bir yaşam ve toplumsal fayda için Kıvılcımlar Hareketi’ni başlattı. Zorlu Holding İnsan Kaynakları Grubu Başkanlığı tarafından geliştirilen projenin adı ise Zorlu Grubu çalışanlarından gelen önerilerle belirlendi. “Parlak bir gelecek, sürdürülebilir bir yaşam ve toplumsal fayda için gönüllüyüz” sloganıyla yola çıkan Kıvılcımlar Hareketi ile 2022’de çalışan başına yılda ortalama 8 saat gönüllülük yapılması hedefleniyor. Hareketin aynı zamanda çalışanların işe olan bağlılığını artırması, inisiyatif alma, ekip çalışması, işbirliği, planlama, organizasyon ve liderlik yetkinliklerinin geliştirilmesine de katkı sağlayacağı öngörülüyor.