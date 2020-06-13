Zorlu Holding’de yeni parlak fikirler için geri sayım başladı

Online buluşmaya katılan Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Zorlu, “Pandemi sürecinde girişimcilik ruhunun, hızlı hareket etme, uyum sağlama özelliklerinin ne kadar hayat kurtarıcı olduğunu bir kez daha gördük” dedi.

Zorlu Holding CEO’su Ömer Yüngül de “Parlak Bi’Fikir, pandemi sonrası yeni normale paralel şekillenen ihtiyaçlara yönelik yeni fırsatlar oluşturacak” diye konuştu.

Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı Cem Köksal ise “Akıllı Hayat 2030 ile birlikte, yaptığımız işin sürdürülebilir olması için radikal değişimlere, negatif koşullara hızla uyum sağlayabilecek şekilde iş kültürümüzü yeniden tasarlıyoruz” görüşünü dile getirdi.

Programa katılan Vestel Ventures Genel Müdürü Metin Salt, Parlak Bi’Fikir ile inovasyon odaklı kültürel dönüşümü tetiklerken aynı zamanda grubu yeni yatırım alanlarıyla buluşturacak start-up’lar çıkardıklarını ifade etti.

300’den fazla girişim fikrinin toplandığı, 8 ay boyunca yoğun bir çalışma, mentorluk ve eğitim sürecinin gerçekleştiği ilk döngüde, ‘ConectoHub’ ve ‘AbilityPool’ takımları, yatırım almaya hak kazanarak geçtiğimiz şubat ayında Zorlu Holding ortaklığında şirketlerini kurmuştu. Pandemi sonrası yeni iş alanlarına, ürün ve hizmetlere olan ihtiyacın oluşmasının; yeni döngüdeki girişim fikirlerinin de ortaya çıkmasında itici güç olması bekleniyor.