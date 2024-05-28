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Ekonomi Zorlu Enerji’den (ZOREN) Yönetim Kurulu açıklaması: Son kararını duyurdu
Ekonomi

Zorlu Enerji’den (ZOREN) Yönetim Kurulu açıklaması: Son kararını duyurdu

Yeniakit Publisher
2024-05-28 18:33:00 - 2024-05-28 19:31:04
Zorlu Enerji’den (ZOREN) Yönetim Kurulu açıklaması: Son kararını duyurdu

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (ZOREN) olağan genel kurul toplantısının ardından şirketten yeni bir açıklama daha geldi! Zorlu Holding şirketi Zorlu Enerji tarafından 28 Mayıs 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) Yönetim Kurulu Görev Dağılımı Hakkında açıklama yapıldı.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (ZOREN) olağan genel kurul toplantısının ardından şirketten yeni bir açıklama daha geldi! Zorlu Holding şirketi Zorlu Enerji tarafından 28 Mayıs 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) Yönetim Kurulu Görev Dağılımı Hakkında açıklama yapıldı.

Zorlu Enerji (ZOREN) şirket hakkında yapılan asılsız haberlere ilişkin açıklama yaptı! 

Açıklamada Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ Yönetim Kurulu’nun 28 Mayıs 2024 tarihli toplantısında; 27 Mayıs 2024 tarihli 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında yapılan Yönetim Kurulu üye seçimi çerçevesinde; Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Sayın Ahmet Nazif Zorlu’nun, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği’ne Sayın Yusuf Günay’ın, Yönetim Kurulu üyeliklerine ise Sayın Selen Zorlu Melik, Sayın Mümin Cengiz Ultav, Sayın Bekir Cem Köksal, Sayın Cem Mengi ve Sayın Betül Ebru Edin’in seçilmelerine toplantıya katılan Yönetim Kurulu üyelerinin oy birliği ile karar verildiği belirtildi.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ Yönetim Kurulu’nun 28 Mayıs 2024 tarihli toplantısında; 27 Mayıs 2024 tarihli 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında yapılan Yönetim Kurulu üye seçimi çerçevesinde; Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Sayın Ahmet Nazif Zorlu’nun, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği’ne Sayın Yusuf Günay’ın, Yönetim Kurulu üyeliklerine ise Sayın Selen Zorlu Melik, Sayın Mümin Cengiz Ultav, Sayın Bekir Cem Köksal, Sayın Cem Mengi ve Sayın Betül Ebru Edin’in seçilmelerine toplantıya katılan Yönetim Kurulu üyelerinin oy birliği ile karar verilmiştir.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

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Yorumlar

İbrahim Alkılıç

Demek ki, hak etmiş. Hak etmiş ama helal mı? Ahirette belli olur.
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