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Zorlama, haveslendir

Göz bozukluğundan dolayı gözlük kullanmak zorunda olan çocukların aileleri zor bir dönemden geçiyor. Ama bunu atlatmanın basit ipuçları var.

18 Aralık 2018 Salı 19:08
Zorlama, haveslendir


Amerika’da Çocuk Doktorları Birliği'nin, ailelerin bu zor dönemi çabuk atlatmalarına yardımcı olmak maksadıyla yaptığı araştırmada, çocukların gözlüklerini sürekli kullanmalarını sağlamak için ailelere birçok ipucu veriliyor. Doktorlar, ailelere gözlük kullanacak olan çocuğa gözlük çerçevelerini kendilerinin seçmesine izin vermesi gerektiğini söyleyerek, gözlüklerin kendisine ne kadar yakıştığını yeterince söylediğinden emin olmaları gerektiğini vurguladı.

Zorlamamak gerekiyor

Ailelerin, gözlük takması önerilen çocukların daha rahat olabilmeleri için gözlüğü önce kısa sürelerle kullanmalarını sağlamaları gerektiğini belirten doktorlar, ailelerin aynı zamanda film izlemek ya da kitap okumak gibi eğlenceli aktiviteler esnasında da çocuklarını cesaretlendirmeleri gerektiğini söyledi. Gözlük takmaları konusunda çocukları zorlamamak gerekiyor. Gözlüklerini taktıklarında çocukların takdir edilmesi ve gözlük takmalarının diş fırçalamak, giyinmek gibi günlük hayatın bir parçası olmasını sağlaması önemli.

Ayrıca çocukların gözlüklerini sürekli kullanmaları konusunda en iyi yöntemin, gözlük kullanan spor kahramanları, aktörler ve aile üyelerinden bahsetmek olduğuna dikkat çekildi.

İlerideki mesleğinin habercisi

Gözlük takmak kimi çocuk için kâbus, kimisi için bir eğlence, bazen ilgi çekme yöntemi.. İster sevsin, ister sevmesin; gözünde bozukluk olduğu teşhis edilen çocuklar gözlük takmak zorunda. Çocuğunuzun gözlük seçimine göre karakteri hakkında bir fikir sahibi olunabiliniyor. Yaptığı seçimden onun karakterini ve ileride seçebileceği muhtemel meslek alanı da tahmin ediliyor..

 

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 19:10
  1. gözlük
  2. çocuklarda gözlük kullanımı
  3. gözlük kullanmak istemeyen çocuk

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