O ülke felaketi yaşıyor! Uçuşlar iptal, binlerce ev elektriksiz kaldı

Japonya’nın güneyinde etkisini gösteren Jangmi Tayfunu, ulaşımda aksamalara ve elektrik kesintilerine neden oldu. Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre, ülkenin güney açıklarında ilerlemeye devam eden Jangmi Tayfunu, günlük hayatı olumsuz etkiliyor.

10’dan fazla kişi yaralandı

Japonya Meteoroloji Ajansı, tayfunun sabah itibarıyla güneydeki Amami Adaları'nın kuzeybatısında seyrettiğini açıkladı. Okinawa'da tayfunun yol açtığı kuvvetli rüzgarlar nedeniyle 10'dan fazla kişi yaralandı, maddi hasar oluştu.

Tayfunun etkisiyle ülkede 300'den fazla uçuş iptal edilirken, bazı hızlı tren seferlerinde de aksamalar olması bekleniyor.

Yetkililer, tayfun nedeniyle "acil uyarı" ve riskli alanları tahliye çağrısı anlamında gelen 4. seviye alarm verilebileceğini kaydetti.

The Japan Times gazetesinin haberine göre de tayfun nedeniyle Okinawa ve Kagoşima eyaletlerinde 47 binden fazla ev elektriksiz kaldı.

Tayfunun etkisiyle ülkenin birçok bölgesinde kuvvetli rüzgar, sağanak, heyelan ve yüksek dalgaların etkili olacağı öngörülüyor.