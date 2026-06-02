  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Altın fiyatlarında yeni zirve: Gram altın 6 bin 701 lirayı gördü Bütün aile üyelerini ilgilendiren kritik karar! Miras satışlarında yeni dönem başlıyor Süper Lig devi Trabzonspor'dan Atina'ya: Her şey sessiz sedasız oldu! Yok artık... 3 aydır hükümeti kuramıyorlardı! Başbakan belli oldu, kriz aşıldı Türkiye'nin en büyük yıldızı için heyecanlandıran gelişme: Mourinho'dan şok! Sosyal medya alev alev Sadece KKKA virüsü değil! Keneler yüzlerce hastalığın taşıyıcısı olabilir Cumhurbaşkanı Erdoğan “Kökünü kazıyacağız” demişti! Bu sabah 28 şehirde daha düğmeye basıldı Kaynağı güzel, gıda formülü ortada! Bu besini yiyenler dikkat! Kalp için birebir! CHP grup toplantısı olay olacak! TBMM onaylayınca, Kılıçdaroğlu Özgür Özel’i dumura uğratacak hamleyi yaptı
Sağlık
10
Yeniakit Publisher
Kaynağı güzel, gıda formülü ortada! Bu besini yiyenler dikkat! Kalp için birebir!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Kaynağı güzel, gıda formülü ortada! Bu besini yiyenler dikkat! Kalp için birebir!

Kalp sağlığı için bunu mutlaka yapmamız lazım..

#1
Foto - Kaynağı güzel, gıda formülü ortada! Bu besini yiyenler dikkat! Kalp için birebir!

Kalp sağlığı, yalnızca ileri yaşlarda dikkat edilmesi gereken bir konu değil. Günlük hayatta yapılan küçük tercihler; tansiyon, kolesterol, kan şekeri ve kilo kontrolü üzerinde doğrudan etkili olabiliyor.

#2
Foto - Kaynağı güzel, gıda formülü ortada! Bu besini yiyenler dikkat! Kalp için birebir!

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre kalp-damar hastalıklarının önemli bir bölümü sağlıksız beslenme, fiziksel hareketsizlik, tütün kullanımı, zararlı alkol kullanımı ve obezite gibi risk faktörlerinin azaltılmasıyla önlenebilir.

#3
Foto - Kaynağı güzel, gıda formülü ortada! Bu besini yiyenler dikkat! Kalp için birebir!

Kalbi korumak için öğünlerde tuzu azaltmak, paketli gıdaları sınırlamak, her gün hareket etmeye çalışmak, sigaradan uzak durmak, uykuyu ihmal etmemek ve düzenli doktor kontrolü yaptırmak büyük önem taşır. Özellikle ailesinde kalp hastalığı öyküsü olanlar, hipertansiyon ya da diyabet tanısı bulunanlar kontrollerini aksatmamalıdır.

#4
Foto - Kaynağı güzel, gıda formülü ortada! Bu besini yiyenler dikkat! Kalp için birebir!

1. Sağlıklı beslenme: Kalbin ilk koruma kalkanı Kalbi korumanın en temel adımlarından biri dengeli beslenmedir. Fazla tuz, doymuş yağ, işlenmiş gıdalar ve şekerli yiyecekler kalp sağlığını olumsuz etkileyebilir. Bunun yerine sebze, meyve, tam tahıllar, baklagiller, balık, zeytinyağı, kuruyemiş ve lifli gıdalarla desteklenen bir beslenme düzeni kalp dostu bir tercih olur.

#5
Foto - Kaynağı güzel, gıda formülü ortada! Bu besini yiyenler dikkat! Kalp için birebir!

American Heart Association, kalp sağlığı için sebze-meyve, yağsız protein kaynakları, kuruyemişler, tohumlar ve zeytinyağı gibi sağlıklı yağların öne çıktığı bir beslenme düzenini öneriyor.

#6
Foto - Kaynağı güzel, gıda formülü ortada! Bu besini yiyenler dikkat! Kalp için birebir!

2. Düzenli hareket: Kalp kasını güçlendiren alışkanlık Kalp sağlığı için yalnızca ne yediğiniz değil, ne kadar hareket ettiğiniz de büyük önem taşır. Düzenli yürüyüş, bisiklet, yüzme ya da tempolu egzersizler kalp-damar sistemini destekler. Hareketsiz yaşam ise kilo artışı, yüksek tansiyon ve kolesterol sorunlarıyla birlikte kalp hastalıkları riskini artırabilir.

#7
Foto - Kaynağı güzel, gıda formülü ortada! Bu besini yiyenler dikkat! Kalp için birebir!

CDC'ye göre yetişkinler için haftada en az 150 dakika orta yoğunlukta fiziksel aktivite, yani tempolu yürüyüş ya da bisiklet gibi egzersizler öneriliyor. Fiziksel aktivite; tansiyon, kolesterol ve kan şekeri seviyelerinin dengelenmesine de yardımcı olabilir.

#8
Foto - Kaynağı güzel, gıda formülü ortada! Bu besini yiyenler dikkat! Kalp için birebir!

3. Tansiyon, kolesterol ve şekeri kontrol altında tutmak Kalbi korumanın üçüncü temel yolu, vücudun verdiği sessiz sinyalleri takip etmektir. Yüksek tansiyon, yüksek kolesterol ve kan şekeri dengesizlikleri uzun süre belirti vermeden ilerleyebilir. Bu nedenle düzenli sağlık kontrolleri kalp hastalıklarının erken fark edilmesi açısından önem taşır.

#9
Foto - Kaynağı güzel, gıda formülü ortada! Bu besini yiyenler dikkat! Kalp için birebir!

American Heart Association'ın "Life's Essential 8" başlığıyla paylaştığı kalp sağlığı kriterleri arasında sağlıklı beslenme, hareket, tütün ürünlerinden uzak durma, uyku, kilo kontrolü, kolesterol, kan şekeri ve tansiyon yönetimi yer alıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Haber doğrulandı! Bosch’dan çok konuşulacak İsrail kararı
Dünya

Haber doğrulandı! Bosch’dan çok konuşulacak İsrail kararı

Son zamanlarda tartışmaların odağında olan Alman teknoloji ve mühendislik şirketi Bosch, 2018'den bu yana faaliyet gösterdiği terör devleti ..
Erdem Atay’ın "Geçmiş olsun CHP’ye" sözleri… "Sırf bu ses kaydından dolayı İstanbul İl Kurultayı’nın iptali söz konusu"
Gündem

Erdem Atay’ın “Geçmiş olsun CHP’ye” sözleri… “Sırf bu ses kaydından dolayı İstanbul İl Kurultayı’nın iptali söz konusu”

Veryansın TV Genel Yayın Yönetmeni Erdem Atay’ın, CHP İstanbul İl Kurultayı ile ilgili rüşvet pazarlığına ilişkin ses kaydını anlatarak, “Ge..
Batı'nın fonlanan ülkesi nükleer tesisleri hedef aldı! Kirli terör eylemine sert tepki
Gündem

Batı'nın fonlanan ülkesi nükleer tesisleri hedef aldı! Kirli terör eylemine sert tepki

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Batı dünyasının fonladığı Kiev rejiminin Zaporijya Nükleer Güç Santrali'ne yönelik düzenl..
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'nin sokakları karıştırmasına izin vermeyeceğiz! İstanbul, Türk ve Müslüman kalacak
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'nin sokakları karıştırmasına izin vermeyeceğiz! İstanbul, Türk ve Müslüman kalacak

Kabine toplantısının ardından kameraların karşına geçerek gündemdeki önemli konulara dair alınan kararları açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ..
İran'dan dengeleri sarsacak karar: Durduruldu
Gündem

İran'dan dengeleri sarsacak karar: Durduruldu

ABD ile İran arasındaki müzakereler sürerken Tahran'dan flaş bir hamle geldi. Tahran yönetimi ABD ile müzakereleri durdurdu.
Maalesef acı haber! Şehit sayısı yükseldi
Dünya

Maalesef acı haber! Şehit sayısı yükseldi

Terör devleti İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine düzenlediği kalleş saldırılarda şehit sayısı 12'ye yükseldi.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23