Kaynağı güzel, gıda formülü ortada! Bu besini yiyenler dikkat! Kalp için birebir!

Kalp sağlığı için bunu mutlaka yapmamız lazım..
Kalp sağlığı, yalnızca ileri yaşlarda dikkat edilmesi gereken bir konu değil. Günlük hayatta yapılan küçük tercihler; tansiyon, kolesterol, kan şekeri ve kilo kontrolü üzerinde doğrudan etkili olabiliyor.
Dünya Sağlık Örgütü'ne göre kalp-damar hastalıklarının önemli bir bölümü sağlıksız beslenme, fiziksel hareketsizlik, tütün kullanımı, zararlı alkol kullanımı ve obezite gibi risk faktörlerinin azaltılmasıyla önlenebilir.
Kalbi korumak için öğünlerde tuzu azaltmak, paketli gıdaları sınırlamak, her gün hareket etmeye çalışmak, sigaradan uzak durmak, uykuyu ihmal etmemek ve düzenli doktor kontrolü yaptırmak büyük önem taşır. Özellikle ailesinde kalp hastalığı öyküsü olanlar, hipertansiyon ya da diyabet tanısı bulunanlar kontrollerini aksatmamalıdır.
1. Sağlıklı beslenme: Kalbin ilk koruma kalkanı Kalbi korumanın en temel adımlarından biri dengeli beslenmedir. Fazla tuz, doymuş yağ, işlenmiş gıdalar ve şekerli yiyecekler kalp sağlığını olumsuz etkileyebilir. Bunun yerine sebze, meyve, tam tahıllar, baklagiller, balık, zeytinyağı, kuruyemiş ve lifli gıdalarla desteklenen bir beslenme düzeni kalp dostu bir tercih olur.
American Heart Association, kalp sağlığı için sebze-meyve, yağsız protein kaynakları, kuruyemişler, tohumlar ve zeytinyağı gibi sağlıklı yağların öne çıktığı bir beslenme düzenini öneriyor.
2. Düzenli hareket: Kalp kasını güçlendiren alışkanlık Kalp sağlığı için yalnızca ne yediğiniz değil, ne kadar hareket ettiğiniz de büyük önem taşır. Düzenli yürüyüş, bisiklet, yüzme ya da tempolu egzersizler kalp-damar sistemini destekler. Hareketsiz yaşam ise kilo artışı, yüksek tansiyon ve kolesterol sorunlarıyla birlikte kalp hastalıkları riskini artırabilir.
CDC'ye göre yetişkinler için haftada en az 150 dakika orta yoğunlukta fiziksel aktivite, yani tempolu yürüyüş ya da bisiklet gibi egzersizler öneriliyor. Fiziksel aktivite; tansiyon, kolesterol ve kan şekeri seviyelerinin dengelenmesine de yardımcı olabilir.
3. Tansiyon, kolesterol ve şekeri kontrol altında tutmak Kalbi korumanın üçüncü temel yolu, vücudun verdiği sessiz sinyalleri takip etmektir. Yüksek tansiyon, yüksek kolesterol ve kan şekeri dengesizlikleri uzun süre belirti vermeden ilerleyebilir. Bu nedenle düzenli sağlık kontrolleri kalp hastalıklarının erken fark edilmesi açısından önem taşır.
American Heart Association'ın "Life's Essential 8" başlığıyla paylaştığı kalp sağlığı kriterleri arasında sağlıklı beslenme, hareket, tütün ürünlerinden uzak durma, uyku, kilo kontrolü, kolesterol, kan şekeri ve tansiyon yönetimi yer alıyor.
