Zorkun Yaylası yazın çözümü

Türkiye’nin en büyük yaylalarından olan ve bölge illerinden gelen vatandaşlarla birlikte yaz aylarında nüfus yoğunluğu artan Zorkun Yaylası serinliği, muhteşem doğası ve kendine has ahşap evleriyle ziyaretçilerini cezbediyor. Amanos dağlarının üzerinde yer alan bin 700 metre yükseklikteki Zorkun Yaylası, Osmaniye'nin yanı sıra Adana, Mersin ve Hatay gibi çevre illerden de ziyaretçileri ağırlıyor. Sıcak havadan bunalan vatandaşlar, özellikle hafta sonları yaylada serin havanın tadını çıkarıyor. Hava sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıktığı yaz mevsiminde bölge ziyaretçi akınına uğruyor.

Zorkun Yaylasında 20 yıldır esnaflık yaptığını söyleyen Erol Tan, ''Bijutericiyim burada 20 yıldan beri esnaflık yapıyorum Zorkun Yaylası'nda. Yaylamız güzel hafta sonları biraz daha kalabalık oluyor ama trafik sorunumuz var. Çocuk şenliğimiz yapılmaz oldu önceler yapılıyordu. Yapılırsa memnun oluruz cam terasının olduğu bölgede yapılıyordu. Yaylamızın yaz aylarında nüfusu yüz binlere falan ulaşıyor, hafta sonları da yani 120 bin ve 130 bin civarlara kadar çıkıyor. Yani bölgenin en büyük yaylası diyebiliriz Zorkun Yaylası'na biraz daha bakım falan olursa, biraz daha dikkat edilirse daha da güzel olur yaylamız ''diye konuştu.

Yaylaya vatandaşları getirdiklerini ama şimdi ailesi ile hafta sonunu değerlendirmek için geldiğini söyleyen taksici Şakir Diker, ''Zorkun Yaylasına, Osmaniye'den bütün vatandaşlarımızı yazlı kışlı buraya getiriyoruz. Osmaniye'mizin, güzel yaylasında bulunan şenlik tepesindeyiz. Buradaki bütün vatandaşlarımız Osmaniye'den serinlemek için buraya geliyor. Türkiye'nin cenneti sayılacak bir yer burası inanın, bir oksijen çadırı olarak görürsünüz burayı. Çamların içinde, güzel ormanın, tertemiz havaların içinde insanlar eğleniyor, serinliyor. Buraya herkesi davet ediyorum''dedi.