Spor Zorbay Küçük kimdir! Hakemlik kariyerinde kritik dönemeç dikkat çekti Peki bu isim neden gündemde! İşte merak edilen detaylar…
Haber Merkezi
Zorbay Küçük kimdir! Bahis skandalının ortasında kalan hakem hakkında merak edilen sorular artıyor. Kim bu isim, nereden geldi, hangi maçları yönetti, neden şimdi gündemin tam ortasında! İşte perde aralanıyor…

Zorbay Küçük, 14 Eylül 1992 tarihinde Adana’da dünyaya geldi. Eski futbolcu ve teknik direktör Feyzullah Küçük’ün oğlu olan Zorbay Küçük, hakemlik kariyerine genç yaşlarda adım attı. Süper Lig’de ilk maçını 2017-2018 sezonunda Trabzonspor – Kardemir Karabükspor karşılaşmasıyla yönetti fakat o sezon yalnızca bir maçta görev aldı.

Küçük, yıllar içinde Süper Lig kadrosunda daha fazla maç yönetmeye başladı. Ancak Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun 27 Ekim 2025’te yaptığı “hakemlerin bahis oynadığı” iddiası sonrasında gözler tekrar hakem camiasına çevrildi.

Bu açıklamaların ardından Zorbay Küçük, 28 Ekim 2025 tarihinde PFDK’ye sevk edildi. Süreç futbol kamuoyunda yakından takip ediliyor.

