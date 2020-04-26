Zoom'da bir güvenlik açığı daha tespit edildi!

Tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını sebebiyle evlerine kapanan insanlar tarafından son günlerde sıkça kullanılmaya başlanan video konferans uygulaması Zoom, güvenlik açıkları oluşturduğu gerekçesiyle ABD başta olmak üzere pek çok yerde yasaklanmıştı.

Son günlerde eleştirilerin hedefi olan Zoom isimli uygulama ile ilgili korkutan bir açıklama da güvenlik şirketi Morphisec'den geldi. Morphisec isimli güvenlik şirketi, video konferans uygulaması Zoom'da önemli bir güvenlik açığı tespit ettiklerini, bu güvenlik açığı sebebiyle gerçekleşen tüm görüşmelerin kolaylıkla kaydedilebileceğini açıkladı.

Şirket araştırmacıları tarafından yapılan açıklamada, tespit edilen bu güvenlik açığı sayesinde Zoom'da düzenlenen görüşmelerin, görüşmeyi düzenleyen kişinin kayıt özelliğini kapatmış olsa bile hem ses hem de görüntüleriyle birlikte kayıt edilebileceği ve tüm bunların görüşmeyi düzenleyen kişinin izni ve haberi olmadan gerçekleştirildiği belirtildi.