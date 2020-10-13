Koronavirüs salgınının ortasında sanal toplantılar giderek bir zorunluluk haline geliyor. İnsanlar birkaç ay önce müşterileriyle çevrimdışı buluşmayı tercih ederken, artık çok sayıda profesyonel, dünya çapında uygulanan kilitlenmelerin ortasında bağlantıda kalmak için çevrimiçi çözümleri tercih etti. Aynı zamanda, öğrencileriyle sanal olarak bağlantı kurmak için video konferans uygulamalarını kullanmaya başlayan birçok okul ve eğitim kurumu var. Zoom uygulaması video konferans için popüler çözümlerden biri olarak ortaya çıktı. Popülerliğinin arkasındaki nedenlerden biri, platformlar arası destek. Ancak Zoom, bir toplantıya bir Web tarayıcısı üzerinden katılma ve ekranınızı 100'e kadar katılımcıyla paylaşma gibi özellikler de sunmakta. Tüm bunlar, Zoom'u Google Hangouts Meet ve Microsoft Teams'in beğenilerine karşı çekici bir seçenek haline getiriyor.

Zoom'un özellikleri

Zoom hem mobil hem de masaüstü kullanıcıları için mevcuttur. Katılımcılar, Zoom toplantı sahipleriyle doğrudan bir Web tarayıcısından da bağlantı kurabilir. Dahası, Zoom uygulaması tek bir toplantıya 100'e kadar katılımcı eklemenize izin verir ve bu sayı Büyük Toplantı eklentisini kullanarak 500 üyeye kadar çıkabilir. Elbette yakın geçmişte, Zoom uygulamasının küresel olarak artan başarısını etkileyen bazı gizlilik endişeleri ortaya çıktı. Ancak geliştirme ekibi, gizliliği artırmak için tüm dikkatini vermeye başladığını iddia etti. Bu, sonuçta Zoom'u sanal toplantılar için daha sağlam bir çözüm haline getirebilir.

Zoom nasıl kullanılır?

Zoom uygulamasını bilgisayarınızda başlatın.

ZOOM uygulamasına giriş için tıklayın

Ardından, varsayılan ekrandan "Toplantıya Katıl" düğmesine basın.

Bir toplantıya katılmak için Toplantı Kimliğini veya Kişisel Bağlantı Adını girmenizi isteyen bir açılır ekran görünecektir. Ayrıca bu ekrandan adınızı değiştirebilir ve sesinize bağlanma ve videonuzu gösterme seçeneklerini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

Şimdi toplantıya katılmak için ekrandan "Katıl" düğmesine basmanız gerekecek.

Zoom ayrıca, kullanıcıların bir toplantıya uygulamasını bilgisayarlarına indirmek yerine bir Web tarayıcısından katılmalarına da olanak tanır. Dolayısıyla, böyle bir durumda yapmanız gereken tek şey, toplantı için verilen bağlantıyı açmaktır, tarayıcınız size tarayıcınızdan bir Katıl bağlantısı alacağınız bir sayfa gösterecektir. Ardından, toplantıya katılmak için adınızı girmeniz gereken bir ekran göreceksiniz. Tarayıcınızdan katılın bağlantısının toplantı sahibi tarafından sağlandığını ve tüm toplantılar için kullanılamadığını unutmamak önemlidir.

Bir Zoom hesabınız varsa, bir Zoom toplantısına katılmak için bu adımları takip edebilirsiniz. Oturum açmak size daha fazla seçenek sunar.

Oturum açarak Zoom nasıl kullanılır?

Zoom uygulamasını bilgisayarınızda başlatın.

Şimdi, mevcut hesabınızla oturum açmak için Oturum Aç düğmesine tıklayın. Oturum Açma ekranında bulunan Ücretsiz Kaydol bağlantısına basarak da kaydolabilirsiniz. Alternatif olarak, mevcut Tek oturum açma (SSO) kimlik bilgilerinizi veya mevcut bir Google veya Facebook hesabını kullanabilirsiniz.

Oturum açtıktan sonra, ana ekrandan Katıl düğmesine tıklayarak mevcut bir yakınlaştırma toplantısına katılabilirsiniz.

Ekranınızda Toplantı Kimliği veya Kişisel Bağlantı Adını girmenizi isteyen bir açılır pencere görünecektir. Ayrıca, o toplantı sahibinin ve diğer katılımcıların görebileceği o ekrana adınızı da ekleyebilirsiniz. Ayrıca, sağlanan onay kutularına tıklayarak videoyu veya sesi kapatabilirsiniz.

Uygulama bu aşamada sizi toplantıya bağlayacak.