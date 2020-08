Zoom nasıl indirilir? Zoom telefona nasıl indirilir nasıl kullanılır?

Zoom uygulamasını indirmek için ilk önce play store Zoom Cloud Meetings indirilir. Uygulama indirildikten sonra hesap numarası açılır. Bununla birlikte Zoom üzerinden görüntülü konuşma nasıl yapılır haberimizde okuyabilirsiniz. Zoom uygulamasını indirdikten sonra hesap açılmasa bile herhangi bir görüşmeyi başlatan kişi size bir link gönderir o linke tıklar görüntülü konuşmaya başlayabilirsiniz veya size bir ID ya da şifre verilir o şekilde de katılabilirsiniz. Bir de hesabı oluşturduktan sonra aynen Skyp’te olduğu gibi WhatsApp’ta olduğu gibi arama şeklinde de arayabilir.

Herhangi bir hesap açmadan Join a Meeting yani görüşmeye katıl diyerek de herhangi bir görüşmeye katılabilirsiniz. Karşıdaki size bir ID yollar diğer kısma da kullanıcı adı yazarsınız. Join a Meeting denildiğinde size bir şifre sorulacaktır.

Sign up (hesap aç), Sign in (var olan hesap ile giriş yapmak anlamına gelir.

Zoom’da hesap nasıl açılır?

Zoom uygulaması indirildikten sonra sign up sekmesini tıklıyoruz. Buradan mail adresi kısmına e posta adresini giriyoruz. First name kısmına adı, kast name kısmına ise soyadı girilir. NeXt’e basılması durumunda mail adresine bir onay maili gelecektir. Hesaba gelen onay kodunu onayladıktan sonra hesabın aktif olacaktır. Hesap onaylandıktan sonra şifre girmeniz gerekecektir. Şifreyi oluşturduktan sonra Continue denildikten sonra görüntülü konuşmaya davet etmek istediğin kişilerin mail adresini girerek kişileri görüntülü konuşmaya davet edilmekte.