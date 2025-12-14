Millete Kılıç çeken teğmen holdingte işe başladı! Cuntacı olamayınca beyaz yakalı oldu!
Kara Harp Okulu mezuniyet töreninin ardından teğmenleri etrafına toplayarak korsan yemin metnini okuyup millete kılıç kaldırdıkları için disiplinsizlikten ihraç edilen 4 teğmeni Mansur Yavaş'ın Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde işe alırken bugüne kadar iş tekliflerini reddeden dönem birincisi Ebru Eroğlu'na ise ünlü iş insanının sahip çıktığı ve holdinginde beyaz yakalı olarak işe aldığı öğrenildi.
30 Ağustos 2024’te yapılan Kara Harp Okulu mezuniyet töreninin ardından aileleri tören alanından kovarak kaldırılan metni korsan olarak okuyup millete kılıç çektikleri için Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) atılan 5 teğmenden 4 erkek teğmen, Mansur Yavaş'ın teklifi ile Ankara Büyükşehir Belediye'sinde işbaşı yapmıştı.
Dönem birincisi Ebru Eroğlu ise tüm teklifleri geri çevirmiş ve uzun süre boyunca dava sürecini beklemişti. Eroğlu'nun geçtiğimiz günlerde iş insanı Tevfik Yamantürk'ün şirketi Güriş Holding'de işe başladığı ortaya çıktı.