CHP yönetimindeki İstanbul’da barajlar alarm veriyor: Su krizi kapıda! Çözüm yok, ihmal var

İstanbul, kurak geçen sonbahar mevsiminin ardından su krizinin eşiğinde. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklanan son veriler, kentteki barajların doluluk oranının rekor seviyede gerilediğini ortaya koydu. Megakentte su seviyesinin kritik sınırlara inmesi, İBB yönetiminin çözüm odaklı adımlar atmadığı bir kez daha gözler önüne serildi.

Kurak bir sonbahar mevsimi geçiren İstanbul'da baraj doluluk oranlarındaki düşüş devam ediyor.

Yağışların yetersiz olmasıyla birlikte barajlardaki su seviyesi gerilemeye başladı.

YÜZDE 17.98'E GERİLEDİ

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) son verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı 30 Haziran'da yüzde 66.23 iken bugünkü verilere göre yüzde 17.98 oldu.

KAZANDERE BARAJI EN DÜŞÜK SEVİYEDE

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 53.85 ile Elmalı Barajı'nda kaydedildi.

En düşük su miktarı ise yüzde 2.09 ile Kazandere Barajı oldu.

BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ'nin verilerine göre; 14 Aralık itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

Alibey Barajı yüzde 12.92

Büyükçekmece Barajı yüzde 17.67

Darlık Barajı yüzde 28.55

Elmalı Barajı yüzde 53.85

Istrancalar Barajı yüzde 30.22

Kazandere Barajı yüzde 2.09

Pabuçdere Barajı yüzde 2.45

Sazlıdere Barajı yüzde 16.14

Terkos Barajı yüzde 19.47

Ömerli Barajı yüzde 15.76