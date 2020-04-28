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Teknoloji

Zoom kullanıcılarını bekleyen büyük tehlike!

Abnormal Security isimli bir siber güvenlik şirketi, dolandırıcıların Zoom uygulaması üzerinden sahte e-postalar kullanarak kullanıcıların kişisel bilgilerini ve kimlik bilgilerini ele geçirmeye çalıştıklarını açıkladı.

2020-04-28 05:59:00 -
Zoom kullanıcılarını bekleyen büyük tehlike!

Koronavirüs sebebiyle evlerine kapanan insanlar tarafından sıkça kullanılan ancak son günlerde güvenlik açıkları oluşturduğu sebebiyle gündeme gelen 'Zoom' isimli video konferans uygulaması, şimdi de dolandırıcıların hedefi oldu. Abnormal Security isimli bir siber güvenlik şirketi, dolandırıcıların Zoom üzerinden kullanıcılara sahte e-postalar gönderdiğini ve bu e-postalar ile birlikte kullanıcıların kişisel bilgileri ve kimlik bilgilerini ele geçirmeye çalıştıklarını açıkladı.

Yapılan açıklamada, dolandırıcılar tarafından gönderilen sahte e-postaların toplantı hatırlatıcısı şeklinde olduğu ve bu e-postanın içerisinde bir toplantı bağlantısının bulunduğu belirtildi. Şirket yetkilileri, kullanıcıların bu bağlantıya tıklamaması gerektiği, tıkladığı an dolandırıcların hazırlamış olduğu siteye yönlendirildiğini vurgulayarak uyarılarda bulundu.

Dolandırıcı e-postaların 50 binden fazla kullanıcıya gönderildiği tahmin ediliyor.

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