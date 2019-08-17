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Zonguldak’tan Kosova’ya gelin gitti

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde yaşayan Sinem Bükrük, Kosava Türk’ü Güney Kupa ile evlendi.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 16:07
Zonguldak’tan Kosova’ya gelin gitti

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde yaşayan Sinem Bükrük, Kosava Türk’ü Güney Kupa ile evlendi.


Zonguldak Belediyesi’nden Eeekli Osman-Türkan Bükrük ailesinin kızı Sinem Bükrük, Kosova’da yaşayan Nazende-Ramiz ailesinin oğlu vekonsoloslukta çalışan Güney Kupa ile Devrek Yaşam Parkta düzenlenen muhteşem düğün töreni ile dünya evine girdi. Düğün törenine, Güney-Sinem çiftinin ailesi akrabaları ve davetliler katıldı. Canlı müzik eşliğinde başlayan düğün töreni gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti.


Gece boyunca Sinem-Güney çiftinin mutlulukları gözlerinden okundu.

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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 16:07
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