Zonguldak'taki o araştırma ürkütücü gerçeği kanıtladı! Bardaktaki eksiklik zihni yavaş yavaş ele mi geçiriyor?

Susuzluğun beyin üzerindeki etkilerini açıklayan Doç. Dr. Demirel, beynin yaklaşık yüzde 75'inin sudan oluştuğunu belirtti. Yeterli sıvı alınmadığında, beyin hücreleri arasındaki iletişimin yavaşladığını ifade eden Demirel, bu durumun dikkat azalması, konsantrasyon güçlüğü ve kısa süreli unutkanlık gibi sorunlara yol açtığını açıkladı. Hafif bir susuzluğun bile zihinsel performansı olumsuz etkilediği vurgulandı. Ayrıca, susuzluk nedeniyle beyne giden kan hacminin azaldığı ve bu durumun oksijen ve besin alımını düşürdüğü belirtildi.

Yetersiz sıvı alımının sinir hücreleri arasındaki iletişimi yavaşlattığını söyleyen Demirel, bunun da öğrenme ve hafıza sorunlarına yol açabileceğini dile getirdi. Genellikle dikkat eksikliği ve kısa süreli bellek kaybının yaşandığına dikkat çeken Demirel, insanların eşyalarını yerinde bulmakta zorlandığını ve bazen isimleri unuttuklarını ifade etti. Bu tür unutkanlıkların genellikle yeterli sıvı alımıyla düzeldiği aktarıldı.

Yaşlılar İçin Kronik Susuzluk Tehlikesi

Demirel, yaşlı bireylerin susuzluk hissinin azaldığına ve bu durumun farkında olmadan kronik susuzluk yaşamalarına neden olabileceğine dikkat çekti. Yaş ilerledikçe ortaya çıkan bu durumun, konfüzyon, dikkat eksikliği ve kısa süreli bellek bozukluklarına yol açabileceğini belirtti. Beyin sağlığı için yaşlıların yeterli sıvı alımına dikkat etmeleri gerektiğini vurguladı.

Çay ve Kahve Suyun Yerini Tutmaz

Doç. Dr. Esra Acıman Demirel, sıvı alımında yaygın yanlışlara dikkat çekti. Susuzluğun doğrudan Alzheimer'a neden olmadığına, ancak beyin fonksiyonlarının geçici olarak bozulabileceğine ve mevcut bilişsel durumun kötüleşebileceğine değindi. Uzun süreli sıvı eksikliğinin beyin sağlığı için risk oluşturduğunu ve ilerleyen dönemlerde unutkanlık ve demansa sebep olabileceğini ifade etti. Erişkin bireylerin günlük sıvı ihtiyacının 2-2,5 litre olması gerektiğini, bunun ise kişinin yaşı, fiziksel aktivitesi ve sağlık durumuna göre değişebileceğini sözlerine ekledi. İdrar renginin açık sarı olmasının en önemli gösterge olduğunu belirtti. Çay ve kahvenin su yerine geçmeyeceğini ve bu içeceklerin idrar söktürücü etkisi nedeniyle suyun yerini tutmadığını ifade etti. Unutkanlık yaşayan bireylerin sıvı alımına, yeterli beslenmeye ve düzenli uykuya dikkat etmeleri gerektiğini, buna rağmen sorun devam ederse bir doktora başvurmalarını önerdi.