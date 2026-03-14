İlber Ortaylı'nın mezar vasiyeti ortaya çıktı

İlber Ortaylı'nın vasiyeti ortaya çıktı.Ortaylı'nın daha önceki bir röportajında, "Mezarınızla ilgili bir vasiyetiniz var mı?" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı.

Sağlık sorunları sebebiyle Koç Üniversitesi Hastanesi'nde bir süredir yoğun bakımda tedavi gören ve entübe edilen 78 yaşındaki duayen tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın sağlık durumu kötüleşti. Prof. Dr. Ortaylı, tüm müdahalelere rağmen 79 yaşında hayatını kaybetti.

'VASİYETİNİZ VAR MI?' SORUSU

Ortaylı'nın geçmişte verdiği bir röportajda vasiyetini açıkladığı öğrenildi. Ortaylı'nın söz konusu röportajda, "Mezarınızla ilgili bir vasiyetiniz var mı?" sorusuna, "Herhalde Gelibolu olur. Burada istemiyorum. Kalabalık sevmiyorum" yanıtını verdiği görüldü.

PAZARTESİ, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Öte yandan Ortaylı'nın cenaze programı da belli oldu. Ortaylı, pazartesi günü İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanacak.