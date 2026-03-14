  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İran, ABD'ye ağır yara aldırdı! Maliyeti açıklandı Milli İrade iftarında birlik ve beraberlik mesajı! "Türkiye bu coğrafyanın amiral gemisidir!" Ahmet Özer hakkında karar verildi İran'dan ABD ve İsrail'e büyük darbe! Bunu beklemiyorlardı Pakistan-Afganistan sınırında savaş kızıştı: 663 ölü, 887 yaralı! ABD, İsrail ve İran savaşı sürerken Çin'den Türkiye bombası! 3. Dünya Savaşı... İsrail için en uzun gece! Demir Kubbe çöktü İran'dan Türkiye'ye "kardeşlik" mesajı! Erakçi Türkçe paylaştı: "Dualarınız moral kaynağı!" Haydut ABD şaşırtmadı! Vatan hainlerine para dağıtacak Mardin'den dosta güven düşmana korku! Cevdet Yılmaz: "Terörün kökünü kazıyacağız!"
ABD'nin "İran Kumarı" Ters Tepiyor: Küresel Hegemonya Çatırdıyor!

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Washington yönetiminin İran’a karşı başlattığı askeri operasyon, yalnızca Ortadoğu’yu değil, ABD’nin tüm küresel stratejisini sarsmaya başladı. Başkan Donald Trump’ın "Donroe Doktrini" ile merkezini Asya-Pasifik’e kaydırma planı, bizzat kendi başlattığı savaşın ateşiyle kül oluyor. ABD, İran karşısında askeri ve siyasi bir dağınıklık sergilerken, bu durum Rusya ve Çin gibi dev rakiplerine devasa alanlar açıyor.

ABD, Çin’i çevrelemek için yıllardır yürüttüğü stratejiyi terk ederek, 2003’ten bu yana ilk kez bölgeye 50 binden fazla ek asker sevk etmek zorunda kaldı. Pasifik’teki uçak gemileri ve savaş grupları bir bir Basra Körfezi’ne çekilirken, bölgedeki askeri güç dengesi altüst oldu.

  • Mühimmat Krizi: Operasyonun sadece ilk 100 saatinde 168 adet Tomahawk füzesi harcayan ABD Donanması, mühimmat stoklarında ciddi bir açıkla karşı karşıya. Uzmanlar, bu harcamanın telafisinin yıllar alacağını vurguluyor.
  • Deniz Piyadesi Takviyesi: PENTAGON, Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimi gerekçe göstererek bölgeye 5 bin deniz piyadesi daha gönderme kararı aldı. Japonya merkezli USS Tripoli gemisinin de rotasını Ortadoğu’ya çevirmesi, Pasifik’teki "boşluğun" kanıtı oldu.

Müttefiklerde "Güven" Sarsıntısı: THAAD Şoku

ABD'nin Güney Kore’de konuşlu THAAD hava savunma sistemlerini söküp Ortadoğu’ya taşıması, Asya-Pasifik’teki müttefikleri arasında soğuk duş etkisi yarattı. Seul’un Çin ile ekonomik krizi göze alarak kabul ettiği bu sistemlerin bir gecede çekilmesi, "ABD müttefiklerini koruyabilir mi?" sorusunu yüksek sesle sordurmaya başladı.

Rusya’ya "Can Suyu", Çin’e Manevra Alanı

Savaşın ekonomik faturası ise ironik bir şekilde ABD'nin düşmanlarına yarıyor:

  1. Rusya Zenginleşiyor: Petrol arzındaki daralma nedeniyle fiyatlar fırlayınca, Washington kendi yaptırımlarını delerek Rus petrolüne geçici izin verdi. Moskova’nın bu krizden aylık 5 milyar dolar ek gelir elde etmesi bekleniyor.
  2. Çin Gözetliyor: Pekin yönetimi, ABD’nin İran cephesindeki zafiyetini sivil uydu teknolojileriyle anlık takip ediyor. Trump’ın nisan başındaki Çin ziyareti öncesinde, Hürmüz’de sıkışmış bir lider olarak masaya oturacak olması elini zayıflatıyor.

Analiz: Washington’ın İran karşısında düştüğü bu askeri ve ekonomik bataklık, müttefiklerini Pekin ve Moskova ile yeni denge arayışlarına itebilir. ABD, Irak’tan sonra kendini yeni bir "sonsuz savaşın" içinde bulurken, küresel liderlik koltuğu hiç olmadığı kadar sallantıda.

İsrail'de siren sesleri yükseldi! Hafife aldıkları İran kabusları oldu
İsrail'de siren sesleri yükseldi! Hafife aldıkları İran kabusları oldu

Dünya

İsrail'de siren sesleri yükseldi! Hafife aldıkları İran kabusları oldu

İran'dan 47. dalga saldırısı! ABD üsleri ve İsrail hedef alındı
İran'dan 47. dalga saldırısı! ABD üsleri ve İsrail hedef alındı

Dünya

İran'dan 47. dalga saldırısı! ABD üsleri ve İsrail hedef alındı

İran'a saldırılar ABD'ye pahalıya patladı!
İran'a saldırılar ABD'ye pahalıya patladı!

Ekonomi

İran'a saldırılar ABD'ye pahalıya patladı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ata

vurdukça batıyor... zirveden iniş bakalım nasıl, keyifli mi???

Cengiz selçuk

İran korkuyu yenmiştir
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23