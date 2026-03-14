AK Parti Afyonkarahisar'da şehit ve gazi aileleri iftarında buluştu
AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı Sosyal Politikalar Başkanlığı tarafından düzenlenen Şehit ve Gazi Aileleri İftar Programı gerçekleştirildi.
Düzenlenen programa AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Av. Turgay Şahin, TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve Afyonkarahisar Milletvekili Av. İbrahim Yurdunuseven, Afyonkarahisar Milletvekili Dr. Hasan Arslan’ın yanı sıra önceki dönem milletvekilleri, teşkilat mensupları, şehit ve gazi aileleri ile STK ve dernek temsilcileri katıldı.
Program öncesinde AK Parti heyeti, salonda bulunan şehit ve gazi aileleriyle yakından ilgilenerek sohbet etti.
Ailelerle tek tek görüşen heyet, ailelerin taleplerini dinledi.
Programda konuşan AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Av. Turgay Şahin, şehit ve gazi aileleriyle aynı sofrada buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek; “Vatanı uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizin değerli emanetleri ve kahraman gazilerimizle aynı sofrada buluştuğumuz iftarımızda birlikte olmaktan büyük memnuniyet duydum. Bugün üzerinde yaşadığımız bu aziz vatan için fedakârlık gösteren kahramanlarımıza şükran borçluyuz. Aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, değerli ailelerine ve gazilerimize sağlıklı, huzurlu ömürler diliyorum.
Mübarek Ramazan ayının ve yaklaşan Ramazan Bayramı’nın birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi daha da güçlendirmesini temenni ediyorum.” Dedi.
TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve Afyonkarahisar Milletvekili Av. İbrahim Yurdunuseven ise yaptığı konuşmada, şehit aileleri ve gazilerle aynı sofrayı paylaşmanın kendileri için büyük bir onur olduğunu belirterek; “AK Parti İl Başkanlığımızın düzenlediği programda şehit ailelerimiz ve gazilerimizle iftar sofrasında bir araya geldik. Vatan uğruna can veren aziz şehitlerimizden bizlere emanet kıymetli aileleri ve kahraman gazilerimizle aynı sofrayı paylaşmak bizler için büyük bir onur ve gurur kaynağıdır. Aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize sağlık ve huzur dolu ömürler diliyorum.” Dedi.
Milletvekili Dr. Hasan Arslan da programda yaptığı konuşmada şehit aileleri ve gazilerle aynı sofrada bulunmanın anlamına değinerek; “Hakkari’de gazi olan Ramazan Ülgüç’ün ailesi ve uzman çavuş olarak görevine devam eden kardeşi Refik Ülgüç ile birlikte; şehit polis memuru İsa Celayir’in değerli ailesiyle aynı sofradayız. Bu mübarek Ramazan akşamında, vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerimizin emanetleri olan aileleriyle ve gazilerimizle iftar soframızı paylaşmanın onurunu yaşıyoruz. Onlar bu vatan için can verdi, biz onlar için gönlümüzü veriyoruz. Şehitlerimizin ruhu şad, mekânları cennet olsun. Gazilerimize sağlıklı ve uzun ömürler diliyoruz.” Sözlerine yer verdi. Program, yapılan dualar ve iftarın ardından günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.
