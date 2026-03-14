  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sağlık
12
Yeniakit Publisher
Uzman isim alınacak önlemlerle Alzheimer riski yüzde 45 azaltılabiliyor dedi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Uzman isim alınacak önlemlerle Alzheimer riski yüzde 45 azaltılabiliyor dedi

Alzheimer riski için uzman hekimden çarpıcı açıklamalar geldi.

#1
Türkiye Alzheimer Derneği (TAD) Bodrum Şubesi Başkanı Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Melek Kandemir Yılmaz, yaşlı nüfusun artmasıyla Alzheimer riskinin yükseldiğini belirterek, korunma önlemleriyle bu riskin yüzde 45 azaltılabileceğini bildirdi.

#2
Yılmaz, Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile Bodrum Esnaf ve Sanayici İş İnsanları Derneği (BESİAD) işbirliğiyle düzenlenen programa katıldı.

#3
Programın ardından AA muhabirine açıklama yapan Yılmaz, hastalığın özellikle kadınlar üzerindeki etkisi ve korunma yollarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

#4
Dünya genelinde yaşlı nüfus oranının hızla arttığına dikkati çeken Yılmaz, "Yaş ilerledikçe Alzheimer riski katlanarak artıyor. Korunma önlemleriyle hastalığın görülme riskini yüzde 45 azaltabiliyoruz." dedi.

#5
Yılmaz, Türkiye'de 65 yaş üzeri nüfusun yaklaşık yüzde 12 olduğunu, 2080'de bu oranın yüzde 25'e ulaşacağını söyledi.

#6
Alzheimer vakalarının yalnızca yüzde 5-10'unda genetik geçiş görüldüğünü belirten Yılmaz, genetik vakaların genellikle daha erken yaşta ortaya çıktığını belirtti.

#7
İleri yaşın yanı sıra kadın cinsiyeti, düşük eğitim düzeyi, fazla kilo, yüksek tansiyon, diyabet, kolesterol yüksekliği, inme ve diğer kalp-damar hastalıklarının da hastalık riskini artırdığını aktaran Yılmaz, uyku bozuklukları, uyku apnesi, hava kirliliği, işitme-görme kaybı, orta yaşta ağır depresyon geçirme ve sigara kullanımının da Alzheimer riskini artıran faktörler arasında olduğunu bildirdi.

#8
Geçmişte Alzheimer'ın çoğu zaman "yaşa bağlı unutkanlık" olarak görülse de, günümüzde tanı yöntemlerinin geliştiğini belirten Yılmaz, beyin omurilik sıvısı incelemeleriyle Alzheimer patolojisinin net şekilde tespit edilebildiğini kaydetti.

#9
Hastalığın utanılacak bir durum olmadığına dikkati çeken Yılmaz, Alzheimer'ın tansiyon veya diyabet gibi tedavi ve takip gerektiren bir hastalık olarak görülmesi gerektiğini vurguladı.

#10
Yılmaz, "Hastaların üçte ikisini kadınlar oluşturuyor. Bu nedenle kadınların korunmasına yönelik farkındalık önemli." dedi.

#11
Alzheimer'dan korunmada sağlıklı yaşamın önemine dikkati çeken Yılmaz, Akdeniz tipi beslenme, düzenli uyku, işlenmiş gıdalardan uzak durma, zihinsel ve sosyal aktiviteler ile düzenli egzersizin riskin azaltılmasında etkili olduğunu söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Katar'da "güvenlik riski" alarmı: Kritik bölgeler tahliye ediliyor!
Dünya

Katar'da "güvenlik riski" alarmı: Kritik bölgeler tahliye ediliyor!

Katar İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde "kamu güvenliği riski" nedeniyle bazı stratejik bölgelerin geçici olarak boşaltıldığını duyurdu. İr..
Petrol krizi ilk Pakistan'ı vurdu! Hayat durdu, üç gün resmi tatil ilan edildi
Dünya

Petrol krizi ilk Pakistan'ı vurdu! Hayat durdu, üç gün resmi tatil ilan edildi

Petrol krizinin ilk vurduğu Pakistan'da adeta hayat durdu. Ülkede üç gün resmi tatil ilan edildi.
FETÖ davasında sıcak gelişme! HAKMAR'ın sahibi hakkında karar çıktı
Gündem

FETÖ davasında sıcak gelişme! HAKMAR'ın sahibi hakkında karar çıktı

İstanbul'da eli kanlı Fethullahçı Terör Örgütü'ne yönelik davada HAKMAR'ın sahibi Zeki Doruk tahliye edildi.

Rus askerleri camiye baskın yaptı! Görenler gözlerine inanamadı, sebebi ise...
Gündem

Rus askerleri camiye baskın yaptı! Görenler gözlerine inanamadı, sebebi ise...

Sosyal medyada hızla yayılan ve infial uyandıran görüntülerde, Rus askeri üniforması giymiş bir grup askerin bir camiye girdiği anlar yer al..
Siyonistlerden havadan bildiri yağmuru! Üzerinde bakın ne yazıyor!
Dünya

Siyonistlerden havadan bildiri yağmuru! Üzerinde bakın ne yazıyor!

Katil İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta havadan bildiri dağıtarak, halka Hizbullah'a karşı ayaklanmaları için çağrıda bulundu...
Fransa'dan olay belgesel! Türkiye'nin silahları...
Dünya

Fransa'dan olay belgesel! Türkiye'nin silahları...

Fransızlar, dünyanın yakından takip ettiği Türkiye'nin Savunma Sanayii ürünlerini belgesel haline getirdi.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23