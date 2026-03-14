Ekonomi İran'a saldırılar ABD'ye pahalıya patladı!
İran'a saldırılar ABD'ye pahalıya patladı!

İran'a saldırılar ABD'ye pahalıya patladı!

ABD'nin İran’a yönelik operasyonlarının ilk 14 günlük bilançosu, askeri ekipman kayıplarıyla birlikte ağır bir fatura ortaya koydu. Pentagon verilerine göre, hava savunma sistemleri, İHA'lar ve çeşitli radar bileşenlerinin imhası nedeniyle ABD ordusunun uğradığı toplam maddi kaybın 3,84 milyar dolara ulaştığı bildirildi.

ABD'nin İran’a yönelik operasyonlarının ilk 14 günlük bilançosu, askeri ekipman kayıplarıyla birlikte ağır bir fatura ortaya koydu. Pentagon verilerine göre, hava savunma sistemleri, İHA'lar ve çeşitli radar bileşenlerinin imhası nedeniyle ABD ordusunun uğradığı toplam maddi kaybın 3,84 milyar dolara ulaştığı bildirildi.

Açık kaynaklardan derlenen ve tahmin verilere göre, bu kayıpları artıran en büyük unsurlar arasında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Ürdün ve Suudi Arabistan’da hasar gören ve imha edilen, toplam tahmini değeri 2 milyar doları bulan THAAD balistik füze savunma sisteminin AN/TPY-2 radar bileşenleri yer aldı.

 

İRAN SAVAŞI PAHALIYA PATLADI

Birçok kaynak tarafından analiz edilen uydu görüntüleri, hasarın boyutu net olarak belirlenemese de bu ülkelerdeki 4 AN/TPY-2 radar bileşeninin vurulduğunu doğruladı.

Katar'daki El Udeyd Hava Üssü'nde bulunan ve değeri yaklaşık 1,1 milyar dolar olan AN/FPS-132 erken uyarı radar sistemi de İran’ın misilleme saldırıları sırasında vuruldu ve Katar yetkilileri de radarın hasar gördüğünü doğruladı.

ABD'li yetkililer, CBS News'e yapılan açıklamada, 11 adet MQ-9 Reaper İHA'nın düştüğünü doğrularken, bu zarar da toplamda yaklaşık 330 milyon dolar oldu.

Kuveyt hava savunma sistemleri tarafından "dost ateşi" sonucu düşürülen 3 adet F-15E Strike Eagle tipi savaş uçağının yerine yenilerinin konulmasının da yaklaşık 282 milyon dolara mal olacağı tahmin ediliyor.

 

TOPLAMDA 3,84 MİLYAR DOLARLIK ASKERİ EKİPMAN KAYBEDİLDİ

Irak'ta düşen KC-135 yakıt ikmal uçağının yerine yenisinin konulmasının maliyetinin de 80 milyon doları bulacağı belirtiliyor.

İran'ın Bahreyn'in başkenti Manama'daki ABD Donanması Beşinci Filosu karargahını hedef aldığı saldırıda iki uydu haberleşme terminali ve diğer bazı büyük binalar hasar gördü.

Hedef alınan AN/GSC-52B tipi uydu iletişim terminallerinin her birinin maliyetinin yaklaşık 20 milyon dolar değerinde seyrettiği değerlendiriliyor.

New York Times tarafından analiz edilen Kuveyt'teki Camp Arifjan Üssü'ne ait uydu görüntülerinde imha edilmiş üç radar bileşeni görülürken, bu da yaklaşık 30 milyon dolarlık kayba yol açtı.​​​​​​​

Kaynak: AA

