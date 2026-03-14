  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Pakistan-Afganistan sınırında savaş kızıştı: 663 ölü, 887 yaralı! ABD, İsrail ve İran savaşı sürerken Çin'den Türkiye bombası! 3. Dünya Savaşı... İsrail için en uzun gece! Demir Kubbe çöktü İran'dan Türkiye'ye "kardeşlik" mesajı! Erakçi Türkçe paylaştı: "Dualarınız moral kaynağı!" Haydut ABD şaşırtmadı! Vatan hainlerine para dağıtacak Mardin'den dosta güven düşmana korku! Cevdet Yılmaz: "Terörün kökünü kazıyacağız!" FETÖ davasında sıcak gelişme! HAKMAR'ın sahibi hakkında karar çıktı Savaşın sürdüğü Orta Doğu'yu alevlendiren iddia: 5 bin kişilik ordu gönderilecek Siyonistlerin uşağı ABD'ye 5 bin ceset torbası hazırlayın! İstanbul'a büyük müjde! 4 saatten 1,5 saate düşecek
Lübnan sınırında çelik irade: İşgalciye geçit yok!
Gündem

Lübnan sınırında çelik irade: İşgalciye geçit yok!

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya
Lübnan sınırında çelik irade: İşgalciye geçit yok!

Siyonist rejimin Lübnan’a yönelik başlattığı kara işgali teşebbüsü, direnişin sert kayasına çarptı. Hizbullah, sınır hattındaki sızma girişimlerini püskürterek işgal askerlerinin Lübnan topraklarına girmesine izin vermeyeceğini ilan etti.

Güney Lübnan'daki Maron Ras beldesinin karşısında bulunan Sadh mevkisine sızmaya çalışan işgal unsurları, direniş güçleri tarafından yoğun ateş altına alındı. Yapılan son açıklamada, işgal ordusunun bölgedeki hareketliliğinin anbean takip edildiği ve Lübnan topraklarına yönelik her türlü adımın en ağır şekilde karşılık bulacağı vurgulandı.

Direnişten sarsıcı darbe: "Sadh mevkisi mezar olacak"

Saha kaynaklarından gelen bilgilere göre, direniş güçleri sadece savunma yapmakla kalmayıp, sınır hattındaki stratejik noktalarda işgalcilere ait askeri araç ve toplanma alanlarını roketlerle vurmaya devam ediyor.

Lübnan halkı tek yürek: İşgal planları bozuluyor

İşgal ordusunun Beyrut dahil olmak üzere ülke geneline yaydığı hava saldırıları ve genişletme kararı aldığı kara harekâtı, bölgedeki tansiyonu zirveye taşıdı. Ancak sahadaki direniş, işgalcilerin hesaplarını altüst ediyor.

Savaşın Güncel Bilançosu:

  • Şehit ve Yaralılar: İşgal saldırılarında şehit sayısı 773’e ulaşırken, yaralıların sayısı 2 bine yaklaştı.
  • Büyük Göç: Siyonist vahşet nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan Lübnanlıların sayısı 830 bini geçti.

Hizbullah, yaptığı son çağrıda "Lübnan topraklarının her bir karışının işgalciler için cehenneme dönüşeceğini" belirterek, savunma hattının kırılmayacağı mesajını verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23