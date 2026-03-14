Lübnan sınırında çelik irade: İşgalciye geçit yok!

Güney Lübnan'daki Maron Ras beldesinin karşısında bulunan Sadh mevkisine sızmaya çalışan işgal unsurları, direniş güçleri tarafından yoğun ateş altına alındı. Yapılan son açıklamada, işgal ordusunun bölgedeki hareketliliğinin anbean takip edildiği ve Lübnan topraklarına yönelik her türlü adımın en ağır şekilde karşılık bulacağı vurgulandı.

Direnişten sarsıcı darbe: "Sadh mevkisi mezar olacak"

Saha kaynaklarından gelen bilgilere göre, direniş güçleri sadece savunma yapmakla kalmayıp, sınır hattındaki stratejik noktalarda işgalcilere ait askeri araç ve toplanma alanlarını roketlerle vurmaya devam ediyor.

Lübnan halkı tek yürek: İşgal planları bozuluyor

İşgal ordusunun Beyrut dahil olmak üzere ülke geneline yaydığı hava saldırıları ve genişletme kararı aldığı kara harekâtı, bölgedeki tansiyonu zirveye taşıdı. Ancak sahadaki direniş, işgalcilerin hesaplarını altüst ediyor.

Savaşın Güncel Bilançosu:

Şehit ve Yaralılar: İşgal saldırılarında şehit sayısı 773 ’e ulaşırken, yaralıların sayısı 2 bine yaklaştı.

Büyük Göç: Siyonist vahşet nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan Lübnanlıların sayısı 830 bini geçti.

Hizbullah, yaptığı son çağrıda "Lübnan topraklarının her bir karışının işgalciler için cehenneme dönüşeceğini" belirterek, savunma hattının kırılmayacağı mesajını verdi.