Ekonomi BDDK biletini kesti! İki yatırım bankasının lisansı iptal edildi
Ekonomi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Bankacılık sektöründe denetim ve gözetim faaliyetlerini sıkılaştıran Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kuruluş aşamasındaki iki banka için yolun sonunu gösterdi. Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, gerekli şartları yerine getiremeyen iki yatırım bankasının lisans süreci tamamen sonlandırıldı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), SLM Yatırım Bankası AŞ ve Asır Yatırım Bankası AŞ'nin kuruluş iznini iptal etti.

BDDK tarafından hazırlanan iki farklı Kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Kararlara göre, SLM Yatırım Bankası AŞ ve Asır Yatırım Bankası AŞ'nin kuruluş izni iptal edildi.

SLM Yatırım Bankası AŞ'ye yönelik kararda şu ifadelere yer verildi:

"Kurulun 12.03.2026 tarihli toplantısında, 18.12.2025 tarih ve E-20008792-101.01.01-175564 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda, Kurulun 04.05.2023 tarih ve 10594 sayılı kararı ile kuruluş izni verilen SLM Yatırım Bankası AŞ'nin kuruluş izninin, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 11'inci maddesinin (d) bendi uyarınca iptal edilmesine karar verilmiştir."

Asır Yatırım Bankası AŞ'nin de incelemeler sonucunda kuruluş izninin iptaline yönelik şunlar kaydedildi:

"Kurulun 12.03.2026 tarihli toplantısında, 11.03.2026 tarih ve E-20008792-101.01.01-18411 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda, Kurulun 23.03.2023 tarih ve 10541 sayılı kararı kuruluş izni verilen Asır Yatırım Bankası AŞ'nin kuruluş izninin, Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 11'inci maddesinin (c) bendi uyarınca iptal edilmesine karar verilmiştir."

