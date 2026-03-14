Şampiyon yarış atı CHP'nin eline düşünce nasıl pilav üstü kavurma oldu?
Şampiyon yarış atı CHP'nin eline düşünce nasıl pilav üstü kavurma oldu?

Şampiyon yarış atı CHP'nin eline düşünce nasıl pilav üstü kavurma oldu?

Mersin'de CHP'li Büyükşehir Belediyesine ait aşevinde hazırlanan kavurmada at eti çıktı. Kavurmadan çıkan elektronik kimlik çipi 3 birinciliği olan İngiliz atı "Smart Latch"a kayıtlı.

Mersin'de Büyükşehir Belediyesine ait aşevinde hazırlanan kavurmada tek tırnaklı hayvan eti tespit edilmesi üzerine yemekler imha edildi.

Belediyenin merkez Yenişehir ilçesindeki yemek dağıtım noktasından geçen ay aldığı kavurmanın içinde bir cismin olduğunu gören vatandaşın şikayeti üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce çalışma başlatıldı.

 

YARIŞ ATININ ÇİPİ YEMEKTEN ÇIKTI

İlk incelemede cismin, bir yarış atına ait elektronik kimlik çipi olduğunu belirleyen ekipler, 4 Şubat'ta aşevinde denetim yaptı. Denetimde 3-4 Şubat'ta üretilen kavurmadan alınan numune, Mersin Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğüne gönderildi.

Laboratuvar analizi sonucunda iki numunede de tek tırnaklı hayvan eti tespit edildi.

 

ATIN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Kavurmadaki at eti varlığı, bir vatandaşın elektronik kimlik çipini fark etmesiyle anlaşıldı. Çip, 3 birinciliği olan İngiliz yarış atı “Smart Latch”a ait. Son olarak 24 Ekim 2025 tarihinde yarışa çıkan atı bacağında kemik kırığı oluşmuştu. Atın sahibi, bedelsiz olarak binicilik kulüplerine teslim etmiş. At, genelde Adana yarışlarında koşmuş görünüyor

 

213 KİLOGRAM KAVURMA İMHA EDİLDİ

Aşevinde üretilen toplam 213 kilogram kavurma, analiz sonucunun pozitif çıkması nedeniyle imha edildi. Büyükşehir Belediyesi Aşevi, Tarım ve Orman Bakanlığının taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesine eklenirken, müdürlük de işletmeyle ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu.

ata

domuz olmadığına şükredin be....

Tayfun Talipoğlu

Atı çaldırırsan kavurma da olur sucukta çaldıranın suçu yok mu
