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Eğitim Zonguldak'ta yarın okullar tatil mi? 24 Aralık Cuma Zonguldak'ta okullar tatil mi?
Eğitim

Zonguldak'ta yarın okullar tatil mi? 24 Aralık Cuma Zonguldak'ta okullar tatil mi?

Zonguldak'ta okullar tatil mi? Zonguldak'ta yarın okul var mı? Yoğun kar yağışı birçok ilde hayat durma noktasına getirdi. Zonguldak'ta devam eden kar yağışı nedeni ile Zonguldak'ta yarın okullar tatil mi? sorusu vatandaşlar tarafından sorulmakta. Zonguldak'ta 24 Aralık Cuma günü okullar iki ilçede tatil edilmişti. 24 Aralık 2021 Cuma Zonguldak'ta okullar tatil edildi mi?

Yeniakit Publisher
2021-12-23 14:17:00 - 2021-12-23 14:18:42
Zonguldak'ta yarın okullar tatil mi? 24 Aralık Cuma Zonguldak'ta okullar tatil mi?

Zonguldak’ta hava şartları nedeniyle yarın okullar tatil olup olmayacağı sorgulanır oldu. Zonguldak'ta yarın okullar tatil mi? Yoğun kar yağışı hayatı olumsuz ekilemekte. Zonguldak’ta yaşayan vatandaşlar kar yağışından nasibini aldı. Peki Zonguldak'ta yarın okullar tatil mi? 24 Aralık Cuma  Zonguldak  hava durumu nasıl. Zonguldak'ta yarın hava nasıl olacak?

Yarın Zonguldak'ta okullar tatil mi?

Zonguldak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 23 Aralık Perşembe günü (yarın) eğitime ara verildiği bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda il genelinde 2 gündür devam eden kar yağışının gece saatlerinden itibaren don ve buzlanma oluşturabileceği belirtildi. Açıklamada, il merkezi, merkeze bağlı belde ve köyler ile ilçelerde tüm ilk ve orta dereceli okullar ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime 23 Aralık'ta 1 gün süreyle ara verilmesinin kararlaştırıldığı ifade edildi. Engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı kaydedildi. Zonguldak'ta yarın okullar tatil edip edilmeyeceğine ilişkin Zonguldak Valiliğinden henüz bir açıklama gelmedi.

Zonguldak hava durumu

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