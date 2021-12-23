Zonguldak'ta yarın okullar tatil mi? 24 Aralık Cuma Zonguldak'ta okullar tatil mi?

Zonguldak’ta hava şartları nedeniyle yarın okullar tatil olup olmayacağı sorgulanır oldu. Zonguldak'ta yarın okullar tatil mi? Yoğun kar yağışı hayatı olumsuz ekilemekte. Zonguldak’ta yaşayan vatandaşlar kar yağışından nasibini aldı. Peki Zonguldak'ta yarın okullar tatil mi? 24 Aralık Cuma Zonguldak hava durumu nasıl. Zonguldak'ta yarın hava nasıl olacak?

Yarın Zonguldak'ta okullar tatil mi?

Zonguldak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 23 Aralık Perşembe günü (yarın) eğitime ara verildiği bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda il genelinde 2 gündür devam eden kar yağışının gece saatlerinden itibaren don ve buzlanma oluşturabileceği belirtildi. Açıklamada, il merkezi, merkeze bağlı belde ve köyler ile ilçelerde tüm ilk ve orta dereceli okullar ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime 23 Aralık'ta 1 gün süreyle ara verilmesinin kararlaştırıldığı ifade edildi. Engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı kaydedildi. Zonguldak'ta yarın okullar tatil edip edilmeyeceğine ilişkin Zonguldak Valiliğinden henüz bir açıklama gelmedi.

Zonguldak hava durumu