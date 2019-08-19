Zonguldak’ta yakalanan bankamatik faresi tutuklandı ZONGULDAK (İHA) – Bankamatiklere yerleştirdiği düzenekle vatandaşların kartlarını ele geçirip 17 bin lira çeken ve Zonguldak polisi tarafından yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ZONGULDAK (İHA) – Bankamatiklere yerleştirdiği düzenekle vatandaşların kartlarını ele geçirip 17 bin lira çeken ve Zonguldak polisi tarafından yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Zonguldak’ta Ocak-Şubat ayı içerisinde ve 2018-2019 yılları arasında Bartın, Kocaeli ve İstanbul illerinde 8 ATM cihazına kart sıkıştırma düzeneği yerleştirerek vatandaşların kartlarını ele geçirerek toplam 17 bin lirasını çeken C.A. Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından yakalanmıştı. Sabah saatlerinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen C.A. akşam saatlerinde nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.