Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama
ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Ereğli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.
Ekipler, düzenledikleri operasyonda uyuşturucu madde sattığı iddiasıyla A.K. (32), T.B. (23) ve H.A'yı (23) gözaltına aldı.
Operasyonda, bir miktar uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.