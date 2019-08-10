0553 313 94 23

Zonguldak’ta trafik kazası: 3 yaralı

Zonguldak’ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü takla attı.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 13:20
Zonguldak’ta trafik kazası: 3 yaralı

Zonguldak’ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza öğle saatlerinde Kozlu Ilıksu mevkinde meydana geldi. İstanbul istikametinden Zonguldak istikametine giden Ercan Özbudak idaresindeki 34 RK 1167 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun kenarında bulunan kayalıklara çıktı.Kazada araç içinde bulunan Erhan Özbudak (41), Şükriye Özbudak(45) ve Ekin Özbudak (11) hafif şekilde yaralandı. Kaza sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Araç içinden çıkartılan yaralılar Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası kısa bir süre trafik kontrollü olarak verildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 13:20
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fenerbahçe kafilesi Sivas'a geldi
    1. Fenerbahçe kafilesi Sivas'a geldi
    2. MHP’den Özcan Yeniçeri’ye tepki: Sen..
    3. Kars’ta “Türkiye Huzur ve Trafik..
    4. "64 bin trafik ekibimiz sahalarda..
    5. Turan'dan Çanakkale'de türbe ve mezar..
    6. Azez’de patlama: Ölü ve yaralılar var
    7. Irak Suriye'deki vatandaşlarını..
    8. LÖSEV’in en küçük gönüllüsü
    9. Ünlü Sanatçı Baha’ya Buharkent’te..
    10. Londralı taksi şoförlerinin beyninde..
    11. Trabzonspor-Sparta Prag maçının..
    12. Boy kaç yaşına kadar uzar!
    13. Fındık üreticileri çifte bayram yaşıyor
    14. Mezarlıkta ’Ağlayan Evler’ fotoğraf..
    15. Sahte paranın kurbanı olmayın
    16. Bakan Akar ve Komutanlar, KKTC’deki..
    17. Başkan Geylani, bayram öncesi..
    18. 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda arefe..
    19. Bu yıl kurban arzında sıkıntı yaşanmadı
    20. Eren Bülbül ölümünün 2. yıldönümünde..
    21. 110 bin liralık gasp anı kamerada
    22. Ağrı'da taşlı sopalı kavga
    23. KMÜ ailesi bayramlaşma töreninde bir..
    24. Kurban Bayramı sofralarının..
    25. Şuhut’ta Kurban Bayramı dolayısıyla..
    26. Kınık Şelalesi turizme kazandırılacak
    27. Bitlis’te 3 bin 880 paket kaçak sigara..
    28. Hulusi Akar'dan KKTC resti: TSK'nın..
    29. Mersin Büyükşehir’den yangında evleri..
    30. Polisten kurban pazarında sahte para..
    Çobanlarla çiftçiler birbirine girdi! 37 ölü
    Çobanlarla çiftçiler birbirine girdi! 37 ölü
    Flaş gelişme! Davutoğlu'nun dünürü istifa etti
    Flaş gelişme! Davutoğlu'nun dünürü istifa etti
    Android'e karşı dev hamle! Huawei kendi işletim sistemini tanıttı
    Android'e karşı dev hamle! Huawei kendi işletim sistemini tanıttı
    Bir ayda 10 ton altın satın aldılar! 'Savaşa' hazırlanıyorlar
    Bir ayda 10 ton altın satın aldılar! 'Savaşa' hazırlanıyorlar
    Diyarbakır'da kaçak elektrik operasyonu! 'Ölüme razıyız' deyip ekiplere saldırdılar
    Diyarbakır'da kaçak elektrik operasyonu! 'Ölüme razıyız' deyip ekiplere saldırdılar

    Günün Karikatürü

    10 Ağustos 2019
    HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
    HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
    ABD'den bir 'Türkiye' açıklaması daha: Sevinçle karşılıyoruz
    ABD'den bir 'Türkiye' açıklaması daha: Sevinçle karşılıyoruz