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Aktüel

Zonguldak'ta tefecilik operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-06-18 13:39:11 -
Zonguldak'ta tefecilik operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda 4 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Alaplı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede tefecilik yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Tefecilik yaptıkları iddiasıyla V.Y. (39), I.S. (52), D.Y. (26) ve E.A. (47), düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Operasyonda 2 çek, 26 senet, 55 tapu, 2 gram metamfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde, bir kurusıkı tabanca, bir ruhsatsız av tüfeği ve iki evrak ele geçirildi.

Şüphelilerin, jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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