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Aktüel

Zonguldak'ta tartıştığı kardeşini ve yeğenini silahla öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-06-30 15:15:41 -
Zonguldak'ta tartıştığı kardeşini ve yeğenini silahla öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde tartıştığı kardeşini ve yeğenini silahla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Şeyhoğlu köyünde dün kardeşi Mustafa D. (68) ile yeğeni Seyhan D'yi (26) arazilerinde bulunan dut ağacının budanması nedeniyle çıkan tartışma sonucu öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Hasan D'nin (73) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Hasan D, cumhuriyet savcılığındaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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